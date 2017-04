Ém mình bao vây quán karaoke tại quận 1 - nơi Khoa và đàn em phê ma túy, các trinh sát chờ chiếc ôtô đưa 2 người đàn ông khác tới, xông vào bắt giữ cả nhóm.

Ngày 14.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM tạm giữ 4 nghi can do Trần Anh Khoa (33 tuổi) cầm đầu.

Khoa (bìa trái) cùng đàn em bị bắt. Ảnh: CA.

Khoa được xác định là đầu mối cung cấp hàng đá, thuốc lắc... cho dân chơi ở Sài Gòn nhưng không ra mặt, mọi giao dịch đều do nhóm đàn em thực hiện.

Rạng sáng ba hôm trước, cảnh sát chặn ôtô chở Dương Quang Lịch (36 tuổi) từ nhà Khoa ra, khống chế hắn cùng một lượng lớn hàng đá. Cùng lúc, mũi trinh sát khác bao vây "động lắc" là quán karaoke tại quận 1 - nơi Khoa và đàn em thường phê ma túy. Khi hai người đàn ông vừa đi ôtô đến, cảnh sát ập vào bắt giữ họ cùng Khoa, thu nhiều hàng đá, thuốc lắc...

Khám xét tiệm cắt tóc của vợ chồng Khoa và nơi ở của những người liên quan trong vụ án, nhà chức trách thu thêm nhiều ma túy.

Làm việc với cơ quan điều tra, Khoa thừa nhận lấy hàng từ một người không rõ lai lịch, sau đó bán lại cho Lịch và các "mối" tương tự với giá 400 triệu một kg ma túy đá.

Lợi nhuận thu về rất lớn, Khoa ăn xài khá rộng rãi, thường kéo đàn em đến các quán karaoke tại trung tâm Sài Gòn, chiêu đãi tiệc ma túy thâu đêm.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

Theo Quốc Thắng (Vnexpress)