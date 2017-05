Một nhà phát minh người Anh đã chế tạo một bộ đồ bay phản lực cá nhân kiểu áo giáp của siêu nhân Người sắt trong bộ phim Iron Man đình đám của Hollywood. Ông vừa dùng nó bay trình diễn tại Hội nghị Công nghệ, giải trí và thiết kế (TED) 2017 đang diễn ra ở Vancouver, Canada.

Chuyến bay ngắn bằng "bộ áo giáp siêu nhân Người sắt trong đời thực" của ông Richard Browning đã diễn ra bên ngoài Trung tâm hội nghị Vancouver, trước sự theo dõi chứng kiến của đám đông khán giả.

Kể từ khi cho đăng tải video ghi lại chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mình ở Anh, ông Browning đã tiến hành rất nhiều cải tiến đối với bộ đồ bay cá nhân kiểu siêu nhân Người sắt. Tuy nhiên, ông khẳng định, dự án vẫn còn "đôi chút mạo hiểm thú vị" và khó có khả năng tạo ra một phương tiện giao thông chính thống.

Theo Browning, ông lấy cảm hứng sáng chế từ cha của mình, một nhà phát minh - kỹ sư hàng không đã tự tử khi con trai còn ở độ tuổi vị thành niên. Ông Browning nói bản thân luôn say mê chế tạo các đồ vật và yêu thích các thử thách. Nhà sáng chế người Anh coi việc chế tạo bộ đồ bay cá nhân là cách tăng cường sức mạnh cho trí não và cơ thể con người, những "cỗ máy đáng kinh ngạc" theo lời ông.

Để cho ra đời bộ đồ bay kiểu siêu nhân Người sắt , ông Browning đã sử dụng 6 động cơ phản lực thu nhỏ và một bộ khung ngoài được thiết kế đặc biệt. Ông đặt tên cho sản phẩm là Daedalus.

Bộ đồ Daedalus giúp người mặc bay lên cao theo phương thẳng đứng. Ông Browning sử dụng các cánh tay để điều khiển hướng và tốc độ bay.

Ông Browning nói, Daedalus có thể dễ dàng bay ở vận tốc 321km/h ở độ cao tối đa tới vài trăm mét. Song, vì lí do an toàn, khi sử dụng bộ đồ bay, ông luôn giữ ở độ cao và tốc độ tương đối thấp. Daedalus hiện có thể giúp bay liên tục trong khoảng 10 phút. Ông Browning khẳng định việc dùng sáng chế của mình còn an toàn hơn cả xe máy.

Sau khi các đoạn video ghi lại chuyến bay đầu tiên của ông Browning xuất hiện trên YouTube, chúng thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem và rất nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư cũng như quân đội Anh.

Cục quản lý hàng không dân dụng Anh chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về các tiêu chuẩn ràng buộc đối với các sản phẩm bay phản lực cá nhân. Ở châu Âu, Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) chuyên trách việc phê chuẩn mọi thiết kế máy bay mới, kể cả các ý tưởng thử nghiệm, cũng chưa có bất kỳ văn bản chính thức nào về công nghệ này.

Tuấn Anh (Theo BBC)