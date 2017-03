Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với binh sỹ Hàn Quốc tại thành phố biên giới Paju ngày 7/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/3, Phó Đại diện thường trực Phái bộ C ộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Kim In Ryong đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc sử dụng căng thẳng chính trị và quân sự trên bán đảo Triều Tiên để "đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh hạt nhân," đồng thời bảo vệ vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, ông Kim In Ryong khẳng định vụ phóng tên lửa đạn đạo vừa qua là hành động tự vệ và là quyền phòng vệ của quốc gia chủ quyền để duy trì cảnh báo cao độ do tình hình tại bán đảo Triều Tiên mà theo đó một cuộc chiến tranh thực sự có thể bùng nổ bất kì lúc nào.

Ông Kim In Ryong tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ "quét sạch không khoan nhượng những kẻ áp bức."

Cũng theo ông, các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc với Triều Tiên là "không có cơ sở pháp lý và vi phạm nghiêm trọng quyền hợp pháp của quốc gia có chủ quyền."

Liên quan đến cái chết của một công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol ở Malaysia, Phó Đại diện Triều Tiên cũng cho rằng hành động này là do Mỹ và Hàn Quốc thực hiện nhằm mục đích chính trị nguy hiểm để hủy hoại hình ảnh của Triều Tiên.

Theo ông Kim, nhà chức trách Mỹ và Hàn Quốc đã quy trách nhiệm "vô căn cứ" cho Triều Tiên trong cái chết của Kim Chol, mà theo Bình Nhưỡng, hoàn cảnh tử vong vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Trong khi đó, cùng ngày, Mỹ thông báo bắt đầu triển khai hệ thống máy bay không người lái tấn công ở Hàn Quốc, vài ngày sau khi triển khai hệ thống phòng tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại đây.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã chuẩn bị đồn trú dài hạn hệ thống thiết bị bay người lái (UAS) Đại bàng Xám tại căn cứ không quân Kunsan.

Bất chấp phản ứng của Bắc Kinh, Washington khẳng định quyết định trên là nỗ lực tiếp diễn để bảo vệ Hàn Quốc và lợi ích Mỹ nhằm duy trì an ninh, ổn định và thịnh vượng kinh tế của khu vực./.