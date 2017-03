Triều Tiên cho biết nước này phóng 4 tên lửa ngày 6/3 là diễn tập tấn công các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản.

Triều Tiên sáng sớm 6/3 phóng 4 tên lửa, ba quả rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết quân đội Triều Tiên phóng tên lửa "để diễn tập tấn công các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát và ra lệnh bắt đầu diễn tập. Ông đưa mắt nhìn theo đường tên lửa bay và khen ngợi đơn vị pháo binh Hwasong.

"Ông nói 4 tên lửa được phóng cùng lúc chính xác đến mức trông chúng giống như đang bay theo đội hình biểu diễn", hãng thông tấn cho biết thêm, nhắc đến Kim Jong-un.

Mỹ và Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để bàn về vụ phóng tên lửa, dự kiến diễn ra vào ngày 8/3. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley viết trên Twitter cá nhân rằng thế giới sẽ "không cho phép" Triều Tiên tiếp tục "con đường hủy diệt".

Triều Tiên phóng tên lửa được cho là để đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ và Hàn Quốc ngày 1/3 bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng Non, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4. Song song với Đại bàng Non là cuộc tập trận Giải pháp Then chốt sẽ bắt đầu vào ngày 13/3.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn ra lệnh quân đội "duy trì cảnh giác cao độ theo yêu cầu của tình hình, khi mà một cuộc chiến tranh thực sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào", sẵn sàng "điều động, vào vị trí và khai hỏa để tấn công tiêu diệt kẻ địch theo mệnh lệnh từ Ủy ban Trung ương đảng cầm quyền".

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói Triều Tiên tạo ra "mối đe dọa rất nghiêm trọng", cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có các biện pháp "cải thiện năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo Triều Tiên". Trong số này có triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Tờ Jiji của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Shinzo Abe điện đàm với Tổng thống Trump để bàn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6/3 cảnh báo Triều Tiên phải đối mặt hậu quả, Seoul sẽ tăng cường hợp tác với đồng minh và đối tác như Washington và Tokyo.

