Triều Tiên hôm nay dọa tấn công phủ đầu đáp trả các cuộc tập trận chung gần đây của lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ và Hàn Quốc.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh:KRT.

"Chúng tôi sẽ chà đạp không thương tiếc mọi nỗ lực của họ bằng các chiến dịch đặc biệt phủ đầu cũng như các cuộc tấn công phủ đầu", người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) hôm nay cho biết.

Các đợt tấn công của Triều Tiên sẽ được thực hiện mà không báo trước và thời điểm do nước này quyết định, miễn là lực lượng đặc nhiệm Mỹ còn ở Hàn Quốc.

Đặc nhiệm Mỹ, trong đó có Đội 6 SEAL, lực lượng biệt kích, đang tham gia cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng Non tại Hàn Quốc. Đại bàng Non bắt đầu ngày 1/3, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4. Song song với Đại bàng Non là cuộc tập trận Giải pháp Then chốt bắt đầu ngày 13/3.

Đáp trả, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt hậu quả cho hành động khiêu khích của mình, Yonhap đưa tin.

"Nếu Triều Tiên khiêu khích, quân đội chúng tôi sẽ đáp trả cứng rắn bởi chúng tôi đã có chuẩn bị và đảm bảo hành động như vậy chỉ dẫn đến tự diệt", JCS cho biết.

Hàn Quốc khẳng định Đại bàng Non chỉ là tập trận phòng vệ nhằm giúp liên minh Mỹ - Hàn sẵn sàng bảo vệ Seoul trong trường hợp có xung đột. Triều Tiên coi đây là hoạt động diễn tập chuẩn bị chiến tranh nhằm vào Bình Nhưỡng.

VnExpress

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh:KRT.