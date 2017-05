Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn đến tham dự hội nghị thượng đỉnh “Một vành đai, một con đường” sắp tới ở Trung Quốc.

Sự kiện cũng sẽ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9-5 cho biết.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết phái đoàn của Bình Nhưỡng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Bắc Kinh. Hội nghị bắt đầu vào ngày 14-5 và chủ yếu thảo luận về sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sáng kiến này được ví von như một “đại chiến lược” của Trung Quốc nhằm xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng khắp châu Á, châu Phi, châu Âu và lấy Trung Quốc làm trung tâm kết nối, với hàng tỉ USD được dốc ra để đầu tư.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin cho biết ông Kim Yong-jae, Bộ Kinh tế đối ngoại Triều Tiên, sẽ dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên đến Bắc Kinh để tham gia hội nghị này.

Hội nghị “Một vành đai, một con đường” sắp tới tại Trung Quốc cũng sẽ có sự tham dự của 28 lãnh đạo từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, cố vấn nhà nước-Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Việc phái đoàn Triều Tiên sẽ đến Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra giữa bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng căng thẳng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hồi tuần trước, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã lên tiếng chỉ trích trực tiếp Bắc Kinh và cảnh báo nước này sẽ phải gánh chịu “những hậu quả nghiêm trọng”. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã ngừng nhập khẩu than của Triều Tiên theo các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra.