Ngày 1.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập trung úy Nguyễn Khiêm lên làm việc do có liên quan đến vụ mâu thuẫn khiến anh Nguyễn Ngô Anh Tuấn bị đánh dẫn đến tử vong.

Cùng ngày, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ và hai nghi can Nguyễn Hiệp (31 tuổi, em ruột của trung úy Khiêm) và Phạm Văn Hoàng (37 tuổi, ngụ xã Hòa Long) từ Công an TP.Bà Rịa.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 29.7, Tuấn và trung úy Khiêm xảy ra mâu thuẫn khi ngồi nhậu (hai bàn nhậu khác nhau - PV) tại một quán nhậu trên địa bàn xã Tân Hưng (TP.Bà Rịa) vì Tuấn cho rằng Khiêm có hành vi không đúng với vợ mình, chị N.T.D. (27 tuổi), lúc đó cũng có mặt tại quán nhậu.

Sau đó, Khiêm gọi cho Hiệp báo việc bị anh Tuấn chửi và nói đến đánh dằn mặt anh Tuấn. Hiệp rủ thêm Hoàng (đang nhậu cùng nhau - PV), sau đó cả hai đến một quán bar lấy một con dao dài 57 cm, đi tìm đánh Tuấn.

Khoảng 23 giờ ngày 29.7, Hiệp và Hoàng đi xe máy đến quán nhậu kể trên, xông vào đánh anh Tuấn. Khi nạn nhân Anh Tuấn phản ứng lại liền bị Hiệp rút dao ra chém. Khi nạn nhân bỏ chạy thì bị Hiệp và Hoàng đuổi theo đánh, chém nạn nhân vào mặt, lưng, chân, tay…

Ngay trong đêm 29.7, anh Tuấn được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và phải cưa bỏ một chân. Đến 23 giờ ngày 31.7 thì anh Tuấn tử vong.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 1.8, một lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra đã chỉ đạo Công an TP.Bà Rịa đình chỉ công tác trung úy Khiêm.

“Anh Khiêm đã thừa nhận gọi cho em mình đến đánh nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra. Quan điểm của Ban giám đốc là cương quyết xử lý nghiêm cán bộ sai phạm”, lãnh đạo này cho hay.

Nguyễn Long