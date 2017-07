Với hành vi hành hung người khác, Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành triệu tập một số người tham gia đánh hội đồng 2 người phụ nữ bán tăm bông.

Hình ảnh chị Bảy và Phúc bị nhiều người đánh hội đồng được đưa lên mạng xã hội

Ngày 24-7, liên quan tới vụ 2 người phụ nữ bán tăm bông bị đánh tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người dân trú tại địa phương để lấy lời khai làm rõ hành vi hành hung người khác.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an huyện Sóc Sơn cho biết, gia cảnh của 2 phụ nữ bán tăm bông rất khó khăn, họ là những người rất hiền lành và không có hành vi bắt cóc trẻ em. Hành vi đánh người gây thương tích của một số đối tượng ở xã Mai Đình đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang khẩn trương điều tra vụ việc, để làm rõ các đối tượng cố ý gây thương tích, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Sóc Sơn cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ gây thương tích xảy ra vào trưa ngày 22-7 tại Khu 1, xã Mai Đình, Công an huyện Sóc Sơn đã cử ngay tổ công tác tới hiện trường làm rõ những người bị đánh là bà Lê Thị Bảy (40 tuổi, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, trú tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức đang đi bán tăm bông để gây quỹ tình thương. Tuy nhiên, khi đến nhà cháu Đinh Huy Anh (ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình) để bán tăm bông, do thấy hai người phụ nữ lạ mặt hỏi cháu Huy Anh, người nhà cháu này đã đuổi chị Bảy và chị Phúc ra khỏi nhà, hô hoán 2 chị bắt cóc trẻ em và đuổi đánh chị Bảy, chị Phúc khiến 2 người bị thương tích.

NGUYỄN QUỐC