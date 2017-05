Nhóm côn đồ khai do mâu thuẫn nên kéo đến cửa hàng bán quần áo trên địa bàn quận Bình Tân trả thù

Ngày 11-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận Bình Tân , TP HCM cho biết đã triệu tập 8 đối tượng liên quan đến vụ chém người tại cửa hàng quần áo trên đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM.

Một đối tượng dồn ép anh Q. vào tường vì cho là đồng bọn của nhóm tình địch (ảnh cắt từ clip)

Riêng anh N.V.C. bị các đối tượng chém gục, thương tích khá nặng (ảnh cắt từ clip)

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Vũ, Quốc, Nhân, Giang, Thắng, Cường và Linh

"Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên , các đối tượng trên kéo nhau đi trả thù nhưng chém nhầm nhân viên cửa hàng bán quần áo. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích ", Công an quận Bình Tân thông tin.

Clip: Nhóm côn đồ xông vào cửa hàng bán quần áo chém người kinh hoàng

Bước đầu tại trụ sở công an, nhóm đối tượng khai do nhìn nhầm anh N.V.C (SN 1998, ngụ tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên cửa hàng quần áo trên) giống 1 người trong nhóm từng xảy ra mâu thuẫn nên lên kế hoạch truy sát. Sau khi gây án nhóm đối tượng mới hay chém nhầm người nên bỏ trốn cho đến khi bị công an phát hiện.

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 ngày 7-5, anh C. cùng một số nhân viên cửa hàng quần áo thời trang ở đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A đang dọn dẹp để đóng cửa tiệm. Lúc này, bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 8 người đi 4 xe máy dừng trước cửa hàng, rút hung khí trong người xông thẳng vào cửa hàng lớn tiếng chửi bới.

Anh C. và một nhân viên nam bán hàng khác tên Q. (SN 2001, ngụ tỉnh Sóc Trăng) chạy không kịp nên bị nhóm côn đồ dồn vào sát tường. Ba đối tượng trong nhóm côn đồ xông vào chém tới tấp khiến anh C. gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, một số đối tượng khác còn xông vào đạp, đá vào người cho đến khi anh C. bất tỉnh.

Gây án xong, nhóm này lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh C. được nhân viên cửa hàng và người dân đưa đi cấp cứu. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai những người liên quan điều tra. Tám đối tượng liên quan sau đó bị triệu tập lên trụ sở công an lấy lời khai và thừa nhận hành vi chém nhầm người.

SỸ HƯNG