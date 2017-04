Sau 4 ngày điều tra, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) triệu tập 2 nữ sinh THPT ở Hà Tĩnh để điều tra nghi án 2 nữ sinh này gây tai nạn, làm một cụ ông bất tỉnh rồi bỏ trốn.

Ông Thanh được người thân đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu

Sáng 13.4, thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, trưa ngày 8.4, đơn vị này nhận được tin báo của Công an Phù Lưu (huyện Lộc Hà), cho biết, tại đường tỉnh lộ 547 thuộc thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu có 2 cô gái điều khiển xe máy hiệu Yamaha đâm trúng ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú tại xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu), khiến ông này bị ngất xỉu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn , người dân địa phương yêu cầu 2 cô gái này đưa ông Thanh đến Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường chở nạn nhân đi bệnh viện 2 cô gái để ông này lại bên đường (gần nghĩ địa) rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường. Xác định đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, nên công an đã điều 2 tổ công tác điều tra truy xét theo đặc điểm nhận dạng của người dân và camera an ninh.

Sau 4 ngày điều tra, Công an huyện Lộc Hà xác định người điều khiển xe máy là Nguyễn Thị Vân (17 tuổi), người ngồi phía sau là Phan Thị Yến (16 tuổi), đều ngụ tại tại thôn Song Nam, xã Cương Dán, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Cả hai hiện đang là học sinh trường THPT Nguyễn Đổng Chi (huyện Lộc Hà). Ngay sau khi xác định được vụ việc, Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ phương tiện và triệu tập 2 học sinh này để điều tra làm rõ.

Phương tiện gây tai nạn đang được Công an huyện Lộc Hà tạm giữ

Bước đầu, Vân và Yến thừa nhận hành vi của mình và khai nhận lý do để ông Thanh lại dọc đường là do trong quá trình chở ông này đi cấp cứu thì nạn nhân tỉnh lại và nhất quyết đòi xuống xe. “Sau khi bỏ lại nạn nhân, Yến chở Vân vào Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân Khâu vết thương ở mặt. Hai học sinh này điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để có phương án xử lý phù hợp”, thượng tá Hùng nói.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Đổng Chi cho hay, sau khi có kết luận của cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc, nhà trường sẽ tổ chức họp để đưa ra quyết định kỷ luật hai học sinh này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 8.4, ông Thanh đang đi bộ trên đường làng thì bị 2 cô gái điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha đâm gãy chân, ngất xỉu. Trên đường đưa nạn nhân đi cấp cứu, 2 cô gái này đã bỏ nạn nhân dọc đường rồi bỏ trốn . Người thân ông Thanh sau đó đi tìm và phát hiện ông này nằm bất tỉnh bên đường, cạnh nghĩa trang thôn Thanh Mỹ (xã Phù Lưu) nên đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Phạm Đức