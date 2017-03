Doanh nhân James Altucher làm giàu bằng cách tự thân và khiến nhiều người ngạc nhiên khi tặng toàn bộ tài sản để trải nghiệm cuộc sống tự do.

Theo CNBC, doanh nhân, nhà đầu tư và là nhà văn James Altucher là một triệu phú tự thân. Ông từng chỉ có 143 USD trong tài khoản nhưng cũng có lúc sở hữu số tiền lên đến 15 triệu USD. Sau khi quyết định rời bỏ cuộc sống vật chất hơn 1 năm trước, Altucher sống ở nhiều nơi, trong đó có các căn hộ thuê chung ngẫu nhiên trên một trang web hoặc ở nhờ nhà bạn.

Con người đa tài

Ảnh: CNBC.

Sinh năm 1968, doanh nhân James Altucher là nhà quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ và cũng là ông chủ, đồng sáng lập hơn 20 công ty trong đó có công ty cổ phần Reset và StockPickr.

Trong đó, ông Altucher thành lập một công ty thiết kế web với tên gọi Reset năm 1996 và bán nó hai năm sau đó với giá 10 triệu USD. Tuy nhiên, ông đã mất tất cả số tiền kiếm được từ việc bán Reset trong một loạt các khoản đầu tư vào năm 2000.

Dù gặp thất bại và từng có ý định tự tử nhưng ông Altucher vẫn mạnh mẽ đứng lên từ những vấp ngã để trưởng thành hơn. Ông cho biết bản thân không thể "phán xét giá trị bản thân bằng giá trị tài sản của ông".

Đứng lên từ những thất bại, James Altucher tiếp tục gây dựng, phát triển sự nghiệp và đạt được thành tích đáng nể trong giới đầu tư. Không chỉ là một doanh nhân thành công, ông còn được biết đến với vai trò một nhà văn khi viết hàng chục cuốn sách nổi tiếng, trong đó có những tác phẩm bán chạy hàng đầu như "Lựa chọn bản thân" và "Sức mạnh của từ chối".

Đặc biệt là trong cuốn sách "The choose yourself guide to wealth", ông Altucher giới thiệu với bạn đọc nhiều câu chuyện thất bại cũng như thành công của các doanh nhân trên con đường làm giàu. Thêm vào đó, ông chỉ ra tương lai của người làm kinh doanh sẽ chủ yếu nằm ở các doanh nghiệp vừa chớm nở, với khả năng trở thành người dẫn đầu nhưng cũng chịu rất nhiều rủi ro trong đầu tư.

Thành công bằng cách đứng lên từ thất bại

Để có được thành công trong sự nghiệp như ngày hôm nay, ông Altucher cũng như nhiều doanh nhân khác từng trải qua thất bại nhưng biết cách đứng lên.

“Giống với hầu hết những người bắt đầu khởi nghiệp, tôi không am hiểu gì về kinh doanh và đã thất bại đến 3 lần nhưng vẫn cố gắng làm lại từ đầu”, nhà quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ - James Altucher chia sẻ.

Vị doanh nhân này cũng tiết lộ để đạt được thành công không nên nóng vội mà phải nghiên cứu và nắm vững mọi kế hoạch để thực hiện hóa một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tầm nhìn vĩ mô là điều mà mọi lãnh đạo doanh nghiệp cần phải có để đuổi kịp những doanh nghiệp lớn hơn.

Thêm vào đó, sự đam mê và yêu thích công việc mới giúp bạn thúc đẩy tư duy giải quyết vấn đề, đọc được suy nghĩ của khách hàng. Từ đó, bạn có thể tạo ra giá trị lớn cho doanh nghiệp và đem về lợi nhuận lớn nhất cho nhà đầu tư.

Một bí quyết thành công khác được ông chia sẻ là không bao giờ tức giận ngay cả khi phải đối mặt với cơn tức giận của rất nhiều người từ khách hàng, đối tác, nhân viên đến đối thủ cạnh tranh. Những quyết định sai lầm thường được đưa ra trong lúc tức giận sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của bạn.

Ông Altucher tâm sự việc chi tiêu không lãng phí sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ phải đối mặt với tình trạng suy thoái. Tiết kiệm không bao giờ là ngu ngốc bởi vì nó sẽ giúp bạn trở thành người giàu có nhanh hơn.

Thích cuộc sống tự do

Ảnh: Twitter.

Theo CNBC, triệu phú Altucher đã tặng, quyên góp, bán hoặc vứt đi mọi thứ mình có, bao gồm hai căn hộ sang trọng ở New York, Mỹ và chỉ mang theo hai cái túi, một chiếc chứa vài bộ quần áo trong khi túi còn lại đựng máy tính, điện thoại và sách điện tử.

Chia sẻ lý do quyết định như vậy, ông Altucher cho biết, nỗi lo âu đã len lỏi vào cuộc sống của ông trong lúc cố kiểm soát tài sản và điều này cản trở ông làm việc một cách hiệu quả nhất. Ông cũng tin rằng việc từ bỏ toàn bộ tài sản là một quyết định đúng đắn.

"Tôi thích tập trung vào sáng tạo. Tôi thích tự do theo cách không có nhiều thứ, không có một nơi ở thực sự, không có địa chỉ nhà cố định, vì tôi nghĩ điều đó khiến tôi cảm thấy sáng tạo hơn", ông Altucher chia sẻ.

Vị doanh nhân này từng trải qua 2 lần kết hôn và ly hôn, có 2 con. Ông cho biết hai con sống cùng vợ cũ và mỗi khi đến thăm bố, chúng phải mang theo vali. Triệu phú này tâm sự lối sống đặc biệt này của ông không phải ai cũng theo được. Sau khi quyên tặng gần như toàn bộ tài sản, ông vẫn tiếp tục viết báo, thường chia sẻ trải nghiệm cuộc sống phiêu bạt khắp nơi trên trang web mang tên mình.

"Mỗi ngày, tôi trò chuyện qua điện thoại khoảng 2-3 cuộc. Thỉnh thoảng tôi cũng trả lời tin nhắn. Bởi vì tôi không có địa chỉ cụ thể nên không ai biết tôi ở đâu", ông Altucher viết.

"Tôi học được một số điều hay cũng như không ít điều dở khi sống thế này. Tôi thích đi lạc, thích cảm giác như đây là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới hành tinh này. Khi có mặt ở một nơi xa lạ, tôi thích khám phá cuộc sống ở đây. Tôi nhìn xem họ đọc sách gì, túi rác của họ có gì. Mỗi lần bước chân ra ngoài đường lại có một nơi mới để khám phá, gặp những gương mặt mới. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu chuyến thám hiểm mới như thể mình quay lại thời thơ ấu", ông Altucher tâm sự về trải nghiệm sống tự do.