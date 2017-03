Cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.

Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 6-3 cho biết, cơ quan này đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án sử dụng điện thoại, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Nguyễn Thị Minh Phương, 39 tuổi, trú ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, (Đồng Nai) và một số đối tượng khác.

Từ tháng 9-2016, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời gọi đầu tư thông qua trang web hero8.org.

Khi vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an và Phòng PC46 Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng bọn góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phương Thái An, có trụ sở giao dịch ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, rồi thuê người lập trang web hero8.org để huy động nguồn vốn mở rộng kinh doanh bất động sản, mua bán vàng, sửa chữa ô tô… trong khu đô thị Phương Thái An.

Bị can Nguyễn Thị Minh Phương và Phạm Thanh Toàn.

Những người tham gia góp vốn kinh doanh qua trang web hero8.org sẽ được hưởng lãi suất cao. Phương cùng đồng bọn đưa ra giải pháp đầu tư theo mã pin ID, người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với mức tiền 10,16 trệu đồng, trong đó phí mã pin ID 2,16 triệu đồng, vốn góp 8 triệu đồng sẽ được hưởng lợi nhuận.

Để câu nhử người góp vốn, Phương cùng đồng bọn đưa ra bài toán sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã pin ID sẽ nhận được 39,6 triệu đồng tiền lãi, trường hợp giới thiệu người tham gia hệ thống góp vốn đầu tư quan trang web hero8.org theo hình thức đa cấp sẽ được hưởng hoa hồng.

Với chiêu thức lừa đảo nêu trên, chỉ sau một thời gian ngắn hệ thống trang web hero8.org đã huy động được 21.405 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố đăng ký mã ID, thế nhưng những người đầu tư qua trang web đó chờ đợi mãi không hề nhận được tiền lãi và hoa hồng như đã rêu rao trước đó.

Đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 10-2016, Công an tỉnh Đồng Nam phát hiện Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org, trong đó “nữ quái” Nguyễn Thị Minh Phương đã chiếm đoạt khoảng 104 tỷ đồng, hai đồng phạm là Phạm Thanh Toàn, 45 tuổi, trú ở TP Biên Hòa chiếm đoạt 15 tỷ đồng và Hồ Đình Phú, 24 tuổi, trú ở Lâm Đồng chiếm đoạt 11 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bước đầu cơ quan Công an xác định đã có 8 người sập bẫy… lừa của Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn. Phòng PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị những người đã góp vốn đầu tư qua hệ thống trang web hero8.org cần sớm liên hệ, hợp tác với cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao của Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn.

Hữu Toàn