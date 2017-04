Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, Công an huyện Mỏ Cày Bắc đã tổ chức họp dân công khai xử phạt vi phạm hành chính đối với 44 đối tượng có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền.

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre tổ chức họp dân công khai các quyết định xử phạt hành chính 44 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại xã Nhuận Phú Tân với tổng số tiền phạt gần 75 triệu đồng.

Trong đó Công an tỉnh quyết định xử phạt đối tượng tổ chức đá gà Bùi Văn Đâm (SN 1972, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân) 11,5 triệu đồng. 43 đối tượng còn lại bị phạt tổng cộng 63.250.000 đồng (mỗi đối tượng bị phạt từ 750 ngàn đồng đến 2 triệu đồng), báo PL TP.HCM đưa tin.

Công an trao quyết định xử phạt cho các đối tượng có liên quan. Ảnh: ANTĐ

Theo kết quả điều tra, nhận được tin báo của người dân, vào lúc 14h ngày 8/2/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, Công an huyện Mỏ Cày Bắc tiến hành đột kích và trường gà tại xã Nhuận Phú Tân, bắt quả tang Bùi Văn Đậm (SN 1972, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân) đang tổ chức cho một số đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất của một hộ dân do Đậm thuê trên địa bàn.

Lực lượng chức năng vây bắt 66 người có liên quan cùng tang vật lực lượng chức năng thu giữ gần 151,5 triệu đồng, 11 con gà nòi, 55 xe mô tô của những người tham gia đá gà, 16 ĐTDĐ,…

Ngoài ra Đậm còn khai nhận, trước đó đã tổ chức đá gà trong suốt thời gian dài ở nhiều địa điểm khác trên địa bà xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) và xã Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách), báo ANTĐ đưa tin.

Sau khi phá trường gà, công an xác định những người tham gia đá gà ăn tiền và xử phạt hành chính như trên.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo ANTĐ, PL TP.HCM)