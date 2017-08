Công an Hải Phòng triệt phá thành công một “ổ” sản xuất ma túy quy mô lớn.

Công an thành phố Hải Phòng liên tiếp đấu tranh triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài, tỉnh ngoài thẩm lậu vào địa bàn thành phố Hải Phòng tiêu thụ. Trước tình hình đó, Công an Hải Phòng nhận định có thể trên địa bàn thành phố đã xuất hiện ổ nhóm sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngày 2/8, Công an Hải Phòng cho biết đã tiếp tục phát hiện và triệt phá thành công một “ổ” sản xuất ma túy quy mô lớn.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Hải Phòng đã phát hiện một ổ nhóm sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng do đối tượng có biệt danh là Kê cầm đầu.

Đơn vị đã phân công lực lượng tiến hành nắm tình hình, trinh sát xác minh và xác định đối tượng đó tên thật Đào Quang Vũ (sinh năm 1993, đăng ký hộ khẩu thường trú số 243 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Đỗ Quang Vũ là đối tượng không có nghề nghiệp, nhận thấy việc sản xuất trái phép chất ma túy mang lại lợi nhuận cao, trong khi nhu cầu của người sử dụng ma túy ngoài xã hội lớn, Vũ đã tự tìm hiểu, học hỏi ... cách thức để sản xuất ma túy (thuốc lắc) tại nơi ở (số 3/1/580 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Việc sản xuất ma túy của Vũ không theo bất cứ một quy trình nào, đối tượng sản xuất từ nhiều nguyên liệu khác nhau, theo ý thích của bản thân, không có các biện pháp phòng ngừa phản ứng hóa chất có thể gây ngộ độc cho người sử dụng.

Giúp sức đắc lực cho Vũ là đối tượng Trần Trung Dũng (sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú số 10/279 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Gia đình Vũ có quán Karaoke Diamond ở địa chỉ số 398 Hoàng Minh Thảo, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Ngày 3/9/2016, quán Karaoke Diamond bị Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra, phát hiện có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Vũ có bác ruột là Đào Thị Hải (sinh năm 1968, đăng ký hộ khẩu thường trú số 4/61 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Ngày 18/12/2014, Đào Thị Hải bị PC47 Công an thành phố bắt quả tang cùng với một đối tượng khác về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp, 84,5 triệu đồng, 2.100 USD và nhiều tang vật liên quan.

Trên cơ sở kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản và kết quả công tác trinh sát, hồi 19 giờ 45 ngày 31/7 tại phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, PC47 đã phá chuyên án 299V, bắt quả tang đối tượng Vũ khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6 viên thuốc lắc, một túi ma túy đá.

Tiến hành khám xét đối với Vũ tại nơi ở tại số 3/1/580 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, PC47 đã phát hiện, thu giữ 2,32 kg (gồm 500 viên thuốc lắc thành phẩm, nguyên liệu là tiền chất và ma túy dạng bán thành phẩm, các loại chất bột, tinh thể...).

Cơ quan chức năng cũng thu giữ dụng cụ để sản xuất trái phép chất ma túy gồm: 4 kích thủy lực, một búa sắt, hai cối dập bằng kim loại, một cân điện tử, một bàn kim loại và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra vụ án, PC47 đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Trung Dũng; khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hai đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng án./.