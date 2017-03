Chiều 20/3, các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Công an quận 8 triệt phá một đường dây mua bán hung khí, do Tô Hoài Vũ (29 tuổi) cầm đầu.

Công an thu giữ hơn 225 cây mã tấu, 37 lưỡi lê, 17 súng điện, gần 50 kiếm Nhật ngắn dài đủ loại, roi điện, bình xịt hơi cay… Đây là chuyên án quy mô được Đội Hình sự đặc nhiệm xác lập đấu tranh hơn 2 tháng qua. Vào 15 giờ chiều 20/3, hàng chục trinh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng Công an quận 8 bất ngờ ập vào một căn nhà trên địa bàn quận 8, bắt giữ Vũ và 3 đồng bọn gồm Lưu Phước Hậu, Tô Quốc Toàn và Trần Văn Tài. Điều tra ban đầu xác định, đường dây của Vũ (29 tuổi) nhập hàng từ Trung Quốc về rồi rao bán trên mạng xã hội cho những khách hàng có nhu cầu. Vũ và đồng phạm thường tổ chức kiểm kê và vận chuyển hàng vào khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến rạng sáng, hòng qua mắt lực lượng chức năng. Hiện các nghi phạm và tang vật đã được Đội Hình sự đặc nhiệm bàn giao cho Công an quận 8 để tiếp tục mở rộng điều tra. Thành Chung (TTXVN/Tin Tức)