Sỹ sử dụng tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng mua thuốc lá tại một tiệm tạp hóa ở P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thì bị chủ tiệm phát hiện, báo công an bắt giữ.

Ngày 28.4, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan ANĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Hưng (34 tuổi, ngụ Lạng Sơn), Hồ Văn Sỹ (22 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Phạm Thị Tú Vân (20 tuổi, ngụ Phú Yên), Cao Văn Khoa (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Trần Thị Ninh (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20.3, Hồ Văn Sỹ sử dụng tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng mua thuốc lá tại một tiệm tạp hóa ở P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thì bị chủ tiệm phát hiện, báo công an bắt giữ. Ngay sau đó, cơ quan ANĐT phối hợp với Công an TP.Biên Hòa khám xét phòng trọ của Sỹ (ở KP.5, P.Long Bình) thì phát hiện 55 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng; đồng thời bắt khẩn cấp Phạm Thị Tú Vân (người đang sống như vợ chồng với Sỹ) và Cao Văn Khoa (tạm trú tại KP.5, P.Long Bình) cũng về hành vi lưu hành tiền giả. Tại công an, Khoa khai mua tiền giả (khoảng 30 triệu đồng) từ Trần Thị Ninh. Từ lời khai này, chiều 22.3, cơ quan ANĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Ninh (KP.10, P.Tân Phong), thu giữ 14 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Ninh khai cuối tháng 2.2017 được Hưng cung cấp cho 44 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng để tiêu thụ. Theo thỏa thuận, nếu Ninh tiêu thụ hết 44 triệu đồng thì Hưng lấy 20 triệu đồng tiền thật. Sau khi xác định đầy đủ tên họ và nơi ở của Hưng, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Hoàng Văn Hưng tại P.Bình An, Q.2 (TP.HCM), thu giữ 184 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Tại công an, Hưng khai, trước đó làm ăn ở Trung Quốc và mua hơn 80 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 200.000 đồng) mang về VN tiêu thụ.

Gia Khánh