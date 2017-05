Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM (PC45) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây thầu đề do Nguyễn Thị Điệp (58 tuổi, ngụ đường số 2, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn tổ chức.

Bà Điệp được cho là người cầm đầu đường dây thầu đề trên nhiều quận tại TP.HCM Đường dây thầu đề nhiều tỷ đồng này được xác định hoạt động từ tháng 8/2016 tới nay, có hơn 10 địa điểm, nằm trải dài khắp các quận ở TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày theo dõi, cách đây 3 ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra, bắt quả tang 10 địa điểm thầu, ghi số đề của toàn bộ đường dây. Cụ thể, đường dây thầu đề này do bà Điệp cầm đầu, địa bàn hoạt động rộng khắp TP tại các quận như: quận 2, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức. Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD, 13 miếng kim loại màu vàng 1 lượng (SJC), 1 két sắt niêm phong, 29 điện thoại cùng các máy móc, phương tiện và giấy tờ liên quan. Theo lời khai của Điệp, đường dây thầu đề hoạt động bằng cách nhận phơi đề từ các chân rết khắp các quận huyện. Trong đó, chân rết lớn nhất của Điệp là tay chân Phạm Văn Sơn (45 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2). Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan. Nhiều tang vật của đường dây thầu đề bị thu giữ. Uyên Châu