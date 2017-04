Lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tp. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an khám phá một đường dây mua bán ma túy do Trần Anh Khoa (sinh năm 1984, ngụ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Trần Anh Khoa là một đại lý phân phối ma túy, trong vỏ bọc là chủ tiệm uốn tóc. Một trong những đầu mối thường xuyên lấy hàng của Khoa là Dương Quang Lịch (sinh năm 1981, ngụ phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).

Khoảng 1 giờ ngày 11/4, các trinh sát phát hiện Lịch gọi xe Uber tới nhà Khoa ở số 146/26 Nguyễn Chế Nghĩa (phường 12, quận 8) để mua ma túy.

Lịch đi về đến ngã tư cầu Thủ Thiêm - Lương Định Của (phường An Khánh, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, thu giữ 1,076 kg ma túy đá.

Tiếp tục theo dõi, đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 11/4, các trinh sát tiếp tục phát hiện hai đối tượng khả nghi đi ô tô biển số 51A – 688.78 từ nhà Khoa ra. Hai đối tượng này vừa đến quán Karaoke trên đường Đặng Thị Nhu (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 1991, quê Hải Dương) 3,3 gram ma túy đá.

Đối tượng còn lại được xác định tên là Vũ Đình Kim (sinh năm 1983, quê Thái Nguyên). Bước đầu hai đối tượng Cường và Kim khai nhận đến nhà Khoa để mua ma túy. Khám xét nhà Cường tại chung cư Lê Thành (quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), Công an thu giữ thêm 30 gram ma túy đá, hơn 100 viên thuốc lắc.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/4, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Trần Anh Khoa tại tiệm uốn tóc của y trên đường Nguyễn Chế Nghĩa (phường 12, quận 8), thu giữ 0,5 kg Ketamine; 4,58 gram ma túy đá. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.