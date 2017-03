Cơ quan điều tra đã bắt quả tang 6 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nam.

Công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nam.

Tang vật vụ án cảnh sát phát hiện thu giữ.

Thông tin ban đầu về vụ án, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29/3/2017, tại quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang 6 đối tượng, thu giữ 12,5 bánh heroin; 41.600 viên ma túy tổng hợp; 4 gói ketamin; 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá; 1 khẩu súng thể thao; 15 viên đạn ghém; 4 xe ô tô và một số tang vật có liên quan.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đã đấu tranh phá án.

Trong chiều ngày 30/3, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các lực lượng tham gia phá án. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam quyết định khen thưởng và đã trao thưởng 100 triệu đồng cho Công an Hà Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Đồng thời, tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 3 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cũng tặng Giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phá án.

Công an tỉnh Hà Nam cũng thông tin, hiện vụ án đang được cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra.