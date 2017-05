Bằng hình thức đưa người sang tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đi du lịch, Quân câu kết với đối tượng người Đài Loan tổ chức cho những người đi du lịch này trốn sang Đài Loan và làm lao động chui. Trong thời gian dài, Quân đã đưa trót lọt 88 người và thu của mỗi người 6000 – 6200USD.

Đối tượng Triệu Hồng Quân.

Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người trốn sang Đài Loan bằng hình thức đi du lịch sang Trung Quốc rồi trốn sang Đài Loan.

Đường dây này do Triệu Hồng Quân (28 tuổi, trú tại khu 7, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) điều hành, và đã thực hiện trót lọt 8 phi vụ với tổng cộng 88 người. Theo cơ quan chức năng, các trường hợp xuất cảnh trái phép này thuộc tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam...

Cũng theo cơ quan chức năng, đường dây này có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, thực hiện việc giao dịch bằng điện thoại và mạng xã hội, thu hút được số đối tượng là người Việt Nam từng sang Đài Loan lao động, đã bị trục xuất trở về nước.

Cơ quan điều tra đã làm rõ: Vào tháng 8/2010, Quân đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, theo hợp đồng lao động, đến tháng 9/2011, Quân trốn ra nước ngoài. Tháng 6/2014, Quân đến Sở di dân Đài Loan đầu thú và bị trục xuất về nước.

Khoảng một năm sau, Quân xuất cảnh sang Trung Quốc theo hình thức du lịch. Sau đó, đi bằng đường tàu biển, trốn sang Đài Loan lao động, thông qua một người tên là Tuấn ở Vĩnh Phúc,

Đến tháng 9/2015, do có việc riêng của gia đình, Quân từ Đài Loan sang Phúc Kiến – Trung Quốc để về Việt Nam. Trong chuyến đi này, Quân đã làm quen và nói chuyện với một chủ tàu người Đài Loan.

Qua trao đổi, người này nói với Quân, về Việt Nam nếu có ai muốn sang Đài Loan thì gọi cho anh ta. Theo thỏa thuận, đối tượng người Đài Loan sẽ thu 5000 USD/ người từ Phúc Kiến sang Đài Loan. Còn từ Việt Nam sang Phúc Kiến, Quân thu của họ bao nhiều thì tùy ý.

Sau khi về nước, Quân đăng số điện thoại cá nhân lên Facebook, nick là “Henny Họ Triệu” với mục đích thông báo cho mọi người việc Quân đã về Việt Nam để tiện liên lạc. Do vậy, nhiều người trước đây đã đi Đài Loan nhưng bị trục xuất về nước, không đi được nữa và người quen của những người này đã liên lạc với Quân nhờ đưa đi.

Sau đó, Quân nói cho những người này biết Quân có thể đưa họ sang Đài Loan bằng hình thức du lịch sang Trung Quốc, rồi xuống tàu biển trốn sang Đài Loan. Chi phí từ 6000 - 6200 USD/người. Nếu đi thì nộp trước cho Quân từ 1000 - 1200 USD, hộ chiếu và bản photo copy chứng minh nhân dân để Quân làm Visa du lịch và mua vé tàu hoặc máy bay để sang Trung Quốc. Số tiền còn lại là 5000 USD, khi xuống tàu biển sang Đài Loan thì nộp cho chủ tàu. Khi sang Đài Loan thì họ phải tự tìm việc làm.

Tính đến ngày 30/4, trong số các trường hợp do Quân tổ chức mới có 2 người về nước. Trong đó, có trường hợp của Nguyễn Thị Nhan (trú tại Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị Đài Loan trục xuất về nước vào cuối năm 2016 và trường hợp của Nguyễn Văn Tuấn (thị trấn Thanh Lê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Được biết, số tiền mà Nhan và Tuấn kiếm được trong những ngày sống và làm bất hợp pháp nơi ở Đài Loan vẫn chưa bù lại được chi phí họ đã bỏ ra để đi xuất cảnh trái phép.

Ngoài ra, còn có trường hợp của Lương Quang Thế, (trú tại Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ) là một trong những trường hợp đi hụt, trên chuyến tàu trốn sang Đài Loan do Quân tổ chức. Nguyên trước đó, Thế bị cấm nhập cảnh trở lại Đài Loan do đã vi phạm nhập cư trái phép. Tuy nhiên sau một thời gian, Thế đã liên lạc với Quân và tiếp tục trốn sang Đài Loan, cũng trong lần này, Thế đã không gặp may, nên đã hụt chuyến trốn sang Đài Loan, khi đường dây xuất nhập cảnh trái phép này bị triệt phá.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ.

Theo Tuấn Hợp/Dân Trí