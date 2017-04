Công an vừa bắt 3 người do nghi ngờ tham gia đường dây cá độ với tiền đặt cửa chừng 900 triệu đồng từ năm 2014 tới nay.

Công an Nghệ An ngày 2/4 dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong ảnh, đối tượng Trần Thế Hùng (Ảnh: Công an Nghệ An)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thế Hùng (tức Hùng Soa), (SN 1979), trú tại phường Quang Trung, Lê Hồng Trung (SN 1987), trú tại phường Bến Thủy và Ngô Minh An (SN 1970), trú tại phường Trung Đô, TP Vinh. Trong ảnh, đối tượng Lê Hồng Trung (Ảnh: Công an Nghệ An)

Đối tượng Ngô Minh An tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An)

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, trong tất cả thiết bị trên đều lưu dữ liệu liên quan tới hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. (Ảnh: ANTV)

Bước đầu, cơ quan công an xác định Trần Thế Hùng là đối tượng cầm đầu đường dây và trực tiếp quản lý tài khoản tổng đại lý chuyên tổ chức cá độ bóng đá. Còn Lê Hồng Trung là một đại lý chân rết trong đường dây, Ngô Minh An là một trong những đối tượng tham gia cá độ. (Ảnh: ANTV)

Đường dây này bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay có tổng cộng 38.449 lượt đánh bạc, với số tiền tham gia lên tới 900 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.(Ảnh: ANTV)

Các tài liệu, chứng cứ thu thập được và quá trình điều tra, đối tượng Trần Thế Hùng đã quản lý tài khoản KX573, là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên trang bong88.com.

Thông tin trên Vietnamnet cho biết, tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất là 6.299.311 điểm (khoảng 250 tỷ đồng), tài khoản thua nhiều nhất là 171.616 điểm (khoảng 7 tỷ đồng). Hầu hết các con bạc tham gia đánh bạc trong hệ thống này đều bị thua (Ảnh: ANTV)