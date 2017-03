Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hải Dương triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng trăm tỷ đồng do Hồ Mạnh Thiệp (30 tuổi) cầm đầu.

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hải Dương triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng trăm tỷ đồng do Hồ Mạnh Thiệp (30 tuổi) cầm đầu. Đối tượng Hồ Mạnh Thiệp từng có 1 tiền án về tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với trợ thủ đắc lực là Vũ Huy Dũng (34 tuổi) - chuyên cầm đồ cho vay nặng lãi tổ chức đường dây cá độ bóng đá ở thành phố Hải Dương; ngoài ra còn có Vũ Việt Anh (30 tuổi); Đỗ Mạnh Cường (29 tuổi); Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi); Đoàn Đức Tiến (27 tuổi). Đỗ Mạnh Cường (Cường Mobile) được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng thành đạt ở TP Hải Dương, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Mobile. Cường Mobile được xác định tổ chức gom tiền của người đặt cược kết quả các trận đấu của giải bóng đá châu Âu rồi đem cá độ với Thiệp. Nếu trúng, với vai trò trung gian, Cường nhận tiền chi trả từ Thiệp và thanh toán cho các con bạc. Cường Mobile (tức Đỗ Mạnh Cường) bị công an điều tra liên quan đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng qua mạng internet do Hồ Mạnh Thiệp (30 tuổi) cầm đầu. Năm 2016, Thiệp và Dũng quản lý các tài khoản tổng super, master sau đó thực hiện việc chia cắt thành các tài khoản đại lý để các đối tượng này tìm kiếm các con bạc muốn chơi cá độ bóng đá, sau đó giao cho các tài khoản con bạc thực hiện việc cá độ bóng đá trên mạng. Các con bạc và các đối tượng tổ chức đánh bạc với nhau thông qua điểm trong các tài khoản (gọi là đô), số điểm này được các đối tượng quy đổi bằng tiền theo tỷ lệ nhất định. Hàng tuần, Thiệp, Dũng kiểm tra lịch sử giao dịch của các tài khoản con bạc để xác định số tiền thắng thua rồi tiến hành thanh toán tiền trực tiếp với nhau vào thứ 2 hoặc thứ 3. Thông qua nhiều tài khoản cá độ bóng đá qua mạng, từ đầu năm 2017 Thiệp, Dũng và đồng bọn bị cáo buộc đã giao dịch tổng cộng hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. P.V