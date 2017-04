Lực lượng công an tại tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa triệt phá một đường dây cá độ ở vùng quê với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết ngày 19/4, đơn vị này phối hợp công an tỉnh triệt phá thành công đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cược lến đến 50 tỷ đồng, theo tin tức trên báo Zing news.

Nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc bị công an bắt giữ. Ảnh: Zing news

Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Quảng Điền đã bắt giữ những người liên quan đến đường dây cá độ qua mạng do Dương Ngọc Long (32 tuổi, trú ở phường Hương Long, TP Huế) điều hành.

Dưới sự điều hành của Long, Thái Quang Xí (trú tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) cùng 18 người khác "thầu" một trang cá độ nhỏ, rồi tổ chức cá cược bóng đá qua mạng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ hơn 70 triệu đồng cùng một số thiết bị kỹ thuật phục vụ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Theo điều tra ban đầu, chỉ trong gần 5 tháng nay, số tiền cá độ bóng đá qua mạng do Long cầm đầu đã hơn 50 tỷ đồng, báo Công an TP. HCM đưa tin.

Hiện Công an huyện Quảng Điền đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý theo các đối tượng theo quy định của pháp luật .

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Zing news,Công an TP. HCM)