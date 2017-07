Tại thủ đô Berlin của Đức vừa diễn ra cuộc triển lãm về Adolf Hitler, nhân vật lịch sử để lại nhiều tai tiếng và oán trách nhất trong thể kỷ 20.

Triển lãm về cuộc đời Hitler tại Berlin. Ảnh: Reutes

Cuộc triển lãm mang tên "Hitler - how could it happen" (tạm dịch: Hitler - chuyện chưa kể) đã phần nào làm sáng tỏ những khúc mắc trong lòng người quan tâm về cuộc đời của Hitler từ một kẻ lông bông không nghề nghiệp, một người lính không triển vọng trong quân đội của Đức, quốc gia thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, trở thành kẻ châm ngòi cho cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II. Cuộc triển lãm diễn ra ngay tại một boong-ke tránh bom gần nơi Hitler đã tự sát khi nhận ra tham vọng bá chủ thế giới đã tan theo mây khói hơn 70 năm về trước.

Xuyên suốt triển lãm là những hiện vật kể lại câu chuyện cuộc đời Hitler từ thời thơ ấu tại Áo, tới khi trở thành chàng thanh niên ôm mộng trở thành họa sĩ rồi những biến cố trong thời gian phục vụ quân đội Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và đặc biệt là thời kỳ xây dựng nghiệp và thăng tiến chính trị nhanh chóng nhưng lại là lúc chuyển biến mạnh mẽ nhất từ một người Đức bình thường thành một trùm phátxít.

Triển lãm cũng có nhiều tranh ảnh và những thước phim ghi lại cuộc hôn nhân của Hitler và người bạn đời Eva Braun, cùng mô hình căn phòng nơi Hitler tự sát vào ngày 30/4/1945. Toàn bộ các hiện vật được trừng bày trong lồng kính, được trang bị camera giám sát. Khách tham quan không được phép chụp ảnh. Sau hai tháng mở cửa, triển lãm đã thu hút sự quan tâm của 20.000 khách tham quan.

Là người đứng đầu nước Đức hùng mạnh bậc nhất châu Âu trong khoảng thời gian từ năm 1933 tới năm 1945, Hitler được biết đến là kẻ lập nên chế độ Đức quốc xã với những chính sách vô cùng tàn bạo. Trong nhiều thập kỷ sau cái chết của ông, việc nhắc tới cái tên Hitler là một điều cấm kỵ tại Đức. Nhưng thời gian qua đi, khi những ký ức đau buồn dần lắng xuống, người ta bắt đầu tìm hiểu về cuộc đời của con người từng bị cả thế giới phẫn nộ vì những tham vọng điên rồ và tội ác diệt chủng hơn 6 triệu người Do Thái.

Năm 2010, một cuộc triển lãm về cuộc đời của Hitler cũng đã được thực hiện tại Đức.

TTXVN/Báo Tin Tức