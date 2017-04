Trẻ sốt cao co giật khiến cho cha mẹ hốt hoảng dễ dẫn đến xử trí sai lầm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé. Trong khi đó, xử trí trẻ sốt cao co giật lại hết sức đơn giản.

Bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai vừa mới chia sẻ câu chuyện một phụ huynh vào ngày 7/4 đã nhanh trí, xử lý đúng cách giúp con mình vượt qua nguy hiểm khi bé sốt cao co giật.

Lúc đầu, người mẹ hốt hoảng gọi điện thoại cầu cứu bác sĩ vì đứa con 2 tuổi bị co giật do sốt cao. Việc đầu tiên bác sĩ Chính yêu cầu người mẹ phải trở lại trạng thái bình tĩnh.

Sau đó cho cháu bé nằm nghiêng trong khi giật cho đến khi cơn co giật qua đi. Đồng thời, bác sĩ yêu cầu không cho bé dùng bất cứ loại thuốc an thần nào hay thuốc chống co giật nào. Chỉ cho bé dùng thuốc hạ sốt.

Bác sĩ Lương Quốc Chính lý giải khi trẻ sốt cao co giật, việc nằm nghiêng là giúp dẫn lưu các chất tiết của cơ thể hoặc sữa ra khỏi miệng. Từ đó, tránh gây tắc nghẽn đường thở hoặc sặc ngược vào phổi.

Nếu chất tiết nhiều quá thì có thể dùng thiết bị hút chuyên dụng hoặc dùng miệng để hút dịch cho bé. Đồng thời gọi cấp cứu 115 đến nhà. Trường hợp của cháu bé 2 tuổi nói trên, sau khi thực hiện đúng theo các hướng dẫn đơn giản là cho nằm nghiêng thì chưa hết 1 phút, cháu đã qua cơn co giật và dần dần tỉnh lại

Sau đây là các hướng dẫn cụ thể của Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) để cha mẹ xử trí trẻ sốt cao co giật tại nhà. Các bác sĩ lưu ý sau khi xử trí trẻ sốt cao co giật thì phải đưa

Bước 1: Thông đường thở:

Đặt trẻ nằm nghiêng một bên, đầu thẳng hay thấp để đờm nhớt dễ chảy ra tránh gây tắc đường thở.

Dùng dụng cụ hút sạch đờm nhớt mũi miệng (nếu có)

Có thể đưa một góc khăn vào miệng trẻ để tránh cắn lưỡi

Bước 2: Đặt hậu môn thuốc hạ sốt

Cởi bỏ quần áo

Dùng thuốc hạ sốt Paracetamol đặt vào hậu môn liều 10-15mg/kg, không dùng đường uống vì trẻ đang co giật sẽ bị sặc gây tử vong (6 tháng – 1 tuổi: 1 viêm 80mg; 1 tuổi – 5 tuổi: 1 viên 150 mg).

Bước 3: Lau mát hạ sốt:

Dùng 5 khăn nhúng nước ấm (như nước tắm bé) hoặc nước thường, vắt hơi ráo.

Đặt ở vị trí hai bên nách, hai bên bẹn.

Thay đổi khăn mỗi 2 – 3 phút, một khăn lau toàn thân.

Cho thêm nước nóng khi thấy nước lau mát không còn đủ độ ấm.

Ngưng lau mát khi nhiệt độ thấp hơn 38 độ C.

Lau khô trẻ, mặc quần áo mỏng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cũng đưa ra khuyến cáo 5 điều không nên làm khi trẻ sốt cao co giật. Đó là:

Không quấn kín trẻ hoặc mặc quần áo ấm làm nhiệt độ tăng cao.

Không vắt chanh, đổ thuốc vào miệng trẻ khi trẻ đang sốt cao co giật sẽ gây ngạt thở dẫn đến tử vong.

Không lau mát bằng nước đá

Không lau trẻ bằng cồn vì sẽ làm trẻ bị bỏng da. Không xoa rượu vì sẽ làm trẻ bị ngộ độc.

Không dùng vật cứng để ngang miệng vì sẽ làm gãy răng trẻ, tổn thương nướu, tổn thương niêm mạc.

Hiếu Nguyễn

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố