Sáng 20/3, tại trụ sở Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và Quận ủy Hồng Bàng tổ chức trao thưởng đột xuất cho Ban chuyên án 983M sau thành công phá tụ điểm ma túy với quy mô lớn.

Đại tá Nguyễn Đức Cường chỉ đạo phá án (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Xác lập chuyên án ngăn chặn “vòi bạch tuộc”

Từ kết quả đấu tranh các chuyên án triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn, trong đó có ổ nhóm Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1974, trú tại số 176/239 Lê Lợi, Ngô Quyền) và Nông Hồng Điểm (SN 1978, ở số 15 khối 10 đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vận chuyển trái phép 8kg ma túy đá ngày 28/10/2016, CA quận Hồng Bàng có căn cứ để nhận định đã và đang xuất hiện những “vòi bạch tuộc” cung cấp ma túy (thuốc lắc, ke) với quy mô lớn cho các “đại lý”, các tụ điểm phức tạp có liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố...

Qua rà soát, phân loại hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, trinh sát thấy nổi lên đối tượng Đoàn Văn Nghĩa (SN 1991, trú tại Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, hiện ở số 269 Nguyễn Cộng Hòa, An Dương, Lê Chân). Đối tượng Nghĩa có chú, bác là các tay “anh chị” xã hội có tiếng ở Hải Phòng. Không có công ăn việc làm ổn định nhưng Nghĩa thường xuyên tổ chức ăn chơi thác loạn tại các tụ điểm phức tạp trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết thêm: “Đối tượng này xăm trổ đầy người, có người nhà đều là tội phạm ma túy. Đối tượng có biểu hiện “ảo” do nghiện ma túy, thường xuyên tụ tập đánh nhau gây mất ANTT sau các cuộc ăn chơi. Dù tuổi còn trẻ nhưng Nghĩa có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng.

Do các phi vụ làm ăn được thực hiện trong thành phố nên Nghĩa thường sử dụng xe máy để đảm bảo tính cơ động trong di chuyển. Để “hàng” có thể chuyển đi nhanh, Nghĩa chỉ nhận vận chuyển các loại ma túy mới nhất phù hợp với nhu cầu thị trường và mỗi lần chuyển số lượng lớn từ 5.000 đến 10.000 viên thuốc lắc hoặc vài kg “ke, đá” trở lên. Hành vi của Nghĩa và đồng bọn quá nguy hiểm, nếu không được ngăn chặn kịp thời, để số ma túy trên “lọt” ra ngoài xã hội thì hậu quả sẽ rất khó lường”.

Ban chuyên án khẩn trương lựa chọn thời cơ phá án. Mặc dù hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã được bố trí mật phục tại các nút giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố và khu vực nhà đối tượng sinh sống, nhưng với kinh nghiệm dày dạn trong chuyển hàng và khả năng đối phó với lực lượng chức năng, bọn chúng liên tục “cắt đuôi” các trinh sát.

Đối tượng Đoàn Văn Nghĩa (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Sau 3 tháng tích cực xác minh, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 6/3, công an quận Hồng Bàng đã quyết định xác lập Chuyên án 983M nhằm tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh với hành vi tội phạm của Đoàn Văn Nghĩa và đồng bọn. Kiên trì đeo bám đối tượng đến 12h50’ ngày 17/3, tại khu vực số 48 đường Ngô Gia Tự, Hải An, công an quận Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an quận Lê Chân, Hải An bắt quả tang Đoàn Văn Nghĩa đang vận chuyển ma túy; tang vật thu giữ: 5.036 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và 2 điện thoại di động.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa tại số 269 Nguyễn Cộng Hòa, An Dương, Lê Chân, cơ quan điều tra thu giữ 20 viên đạn, 19 viên nén hình tròn chữ LX, 3 viên nén hình tròn có chữ K, 1 viên nén hình tròn và túi giấy màu tím, 13 túi màu đỏ hình côn trùng, 1 túi giấy màu tím, 1 túi giấy màu đỏ và 5 túi nilon chứa bột màu trắng; 2 túi nilon chứa bột màu trắng ngà; 10 lọ chứa dung dịch lỏng có biểu tượng Furari; 1 cân tiểu ly và hàng trăm túi nilon khác nhau để đóng gói ma túy.

Công an quận Hồng Bàng tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Văn Nghĩa để điều tra, mở rộng án.

Lãnh đạo Công an HP và quận Hồng Bàng khen thưởng Ban chuyên án

Chặt đứt “vòi bạch tuộc”

Chiến công xuất sắc này của công an quận Hồng Bàng đã được Giám đốc CATP, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an Hải Phòng đánh giá: “Việc thẩm lậu và đưa ma túy vào Hải Phòng vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên lực lượng công an Hồng Bàng nói riêng và các địa phương khác nói chung đã làm tốt. Nhìn lại chặng đường 20 năm Bộ Công an thành lập cơ quan điều tra ma túy đến nay, chúng ta càng thấy được sự khó khăn, vất vả, nguy hiểm của lực lượng triệt phá các đối tượng ma túy, rất cần sự chung sức, chung tay của các ngành, các cấp”./.

