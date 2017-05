Ngày 12/5, Hội Khoa học kỹ thuật Không biên giới, Viện nghiên cứu phát triển môi trường năng lượng Seoul (ĐH Quốc gia Seoul), ĐH Hà Nội, Tập đoàn Samsung Hàn Quốc và Samsung Việt Nam đã tổ chức trao tặng 5 hệ thống lọc nước cho 5 trường mầm non tại Phổ Yên, Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 11/5/2017, 5 trường mầm non của Yên Phong, Bắc Ninh cũng đã được trao tặng hệ thống lọc nước này. Như vậy, có tổng cộng 10 trường mầm non của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh được hỗ trợ xây dựng hệ thống lọc nước, với tổng kinh phí là hơn 2,2 tỉ đồng.

Các em nhỏ hào hứng với máy lọc nước lắp đặt tại trường.

Dự án xây dựng và trao tặng hệ thống lọc nước cho các trường mầm non được bắt nguồn từ chiến dịch “Doanh nghiệp chung tay vì hoạt động cộng đồng chống lại sự biến đổi khí hậu” do bộ phận An toàn- Sức khỏe- Môi trường (EHS) của Samsung Hàn Quốc phối hợp cùng Hội khoa học Kỹ thuật không biên giới (EFS), ĐH Hà Nội và Samsung Việt Nam thực hiện. Mục tiêu của dự án là mang đến nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe, góp phần làm cho cuộc sống của thế hệ tương lai đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Lễ trao tặng thiết bị lọc nước.

Hệ thống lọc nước của 10 trường mầm non được xây dựng và lắp đặt dựa trên công nghệ tiên tiến hiện đại, sử dụng nguồn nước mưa và nước ngầm. Mỗi hệ thống dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho 200 – 500 người/ngày với công suất khoảng 1.000 lít nước ăn, uống và 5.000 lít nước sinh hoạt mỗi ngày.

Kiều Hà/ Báo Tin Tức