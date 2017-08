Những dòng chữ, con vật… bất kì hình thù nào cũng đều có thể trở thành hình xăm trên cơ thể. Nó giúp chủ nhân thể hiện cái tôi, lưu giữ kỉ niệm hay chỉ đơn giản giúp người trẻ trang điểm cho cơ thể của mình.

Cá tính của cô gái thể hiện qua các hình xăm trên cơ thể.

Xăm lên mình cho đời thêm vui

Ngồi giữa 3-5 bạn trẻ khoảng 20 tuổi đang xếp hàng chờ tới lượt, cô gái dáng hình nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành Ngọc Anh (Long Biên, Hà Nội) hồi hộp nhìn về phía khu vực xăm mình.

Chỉ mất 20 phút, cô gái sinh năm 1995 này đã sở hữu hình mèo và ánh trăng đằng sau vai. Từng mũi kim di trên thân thể khiến Ngọc Anh nhăn mặt kêu đau khi bước ra và phải ngồi lại 1 lúc khá lâu.

“Em loay hoay và không hiểu mình đang muốn làm gì, có thể là do khủng hoảng của việc ra trường, nên em muốn làm điều gì đó để thúc đẩy bản thân mạnh mẽ hơn. Và em đã tới đây xăm mình”, Ngọc Anh chia sẻ về lý do chọn xăm ở vị trí ít đau đớn nhất trên cơ thể.

Ngọc Anh đã phải chịu đau gần 20 phút để có hình xăm như ý.

Ngọc Anh tâm sự thêm, rất nhiều người định kiến ai xăm mình đều là dân xã hội đen, đầu trộm đuôi cướp, lưu manh…

Trước kia, thấy ai xăm mình thì cô đều có ấn tượng không tốt về họ, không có thiện cảm. Nhưng giờ đây, cô thấy việc xăm mình cũng là cách để sống bản lĩnh hơn, vượt qua được định kiến xã hội.

“Hơn 1 năm trước, mình mất phương hướng, gặp khủng hoảng về tinh thần. Lúc đó, mình nghĩ bản thân phải vượt qua được sự sợ hãi, làm một điều gì đó chưa từng làm. Xăm mình chính là việc mình chọn khi đó”, Minh Trang (26 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) nhớ lại.

“Sau khi xăm, mình cảm thấy bản thân cứng rắn và bản lĩnh hơn. Những hình xăm ở cổ tay này vẫn luôn là lời nhắc nhở mình phải sống thật mạnh mẽ và vui vẻ”- Minh Trang

Việc đi xăm ở cổ tay đã giúp Minh Trang mạnh mẽ hơn.

Minh Trang dự định có thêm 2-3 hình xăm nữa.

Tình yêu đến từ những hình xăm thể hiện cá tính, niềm đam mê

Câu “Em sẽ lấy anh chứ” mà Lê Sang (chủ tiệm xăm Era Tattoo) xăm trên 5 ngón tay đã giúp anh có được cái gật đầu đồng ý từ bạn gái của mình. Anh Lê Sang xăm nhiều hình thù trên cơ thể đến mức chẳng đếm làm gì.

Từ hình ảnh những nhân vật hoạt hình Doremon dưới các ngón chân, chân dung thần tượng đến những dòng chữ ý nghĩa, tất cả đều được anh khắc họa trên cơ thể mình.

Nhờ cách cầu hôn có 1 không 2 này mà Lê Sang dễ dàng chinh phục được người yêu của mình.

Tự nhận mình là người khá nổi loạn vào giai đoạn 18, đôi mươi, anh Sang thấy việc xăm dòng chữ “Kiss while your lips are still red” khi đó không phải điều gì to tát cả.

Tuy gặp phải sự không hài lòng từ phía gia đình, nhưng anh vẫn quyết liệt: “Thường thì đã xăm rồi thì sẽ luôn nghĩ về việc xăm tiếp.

Sau này làm nghề xăm, hiểu biết hơn về nghệ thuật và các phong cách xăm, mình lên kế hoạch về việc sẽ xăm hình gì, ở vị trí nào, đợi ngày có hứng sẽ thực hiện dần thôi.”

Nhiều nhân vật hoạt hình được Lê Sang xăm trên cơ thể.

Đoàn Thụy Chi (22 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) quyết định tìm đến xăm mình để đánh dấu những sự kiện quan trọng trong cuộc đời.

Cô tâm sự, “Mình là kiểu con gái cá tính mạnh nên thích xăm từ rất lâu rồi. Nhưng đến khi chủ động được về tài chính hơn mới nghĩ đến chuyện đi xăm. Hình xăm đầu tiên của mình là ngay khi vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Lúc ấy mình còn chưa biết đỗ hay trượt, chỉ biết đây là 1 dốc mốc mình sẽ nhớ trong đời nên là đi xăm để nhớ lâu hơn”.

Chi chia sẻ, chỉ vì ấn tượng với cô gái xăm chữ “Stay strong” trên ngón tay mà người yêu hiện tại đã truy tìm cô bằng được.

Thụy Chi đang có 1 tình yêu hạnh phúc với người quyết tâm tìm được cô gái sở hữu hình xăm "Stay strong" ở ngón tay.

“Mỗi hình xăm có ý nghĩa riêng nhưng nhìn chung, chúng góp phần bộc lộ cá tính, cách sống và con người mình. Nhìn hình xăm không đánh giá được con người nhưng nếu đã hiểu con người ấy rồi thì sẽ thấy hình xăm như là 1 phần trong đó”

Thụy Chi bộc bạch.

Quyết định thể hiện cá tính của cô gái sinh năm 1995 này bằng vài hình xăm ở những nơi dễ nhìn thấy lúc đầu bị gia đình phản ứng khá gay gắt.

Sau hơn 1 tháng đi xăm về, mẹ Chi mới biết và tỏ thái độ không thích, phàn nàn hình xăm sẽ ảnh hưởng tới cơ hội việc làm sau này. Đến khi Chi đi xăm hình thứ 2 là khi tốt nghiệp đại học, mẹ cô không nói gì nữa mà chỉ bàn về chuyện đẹp, xấu.

Cẩm Tú và người yêu quyết định xăm đôi khi yêu nhau được gần 1 năm. Tú chia sẻ: “Thực ra, lúc đó cả 2 đều muốn dũng cảm làm 1 thứ chưa thử bao giờ.

Hình xăm đôi này như là 1 cách để mình đánh dấu quyền sở hữu và yên tâm hơn khi yêu xa vậy”.

Xăm ở vị trí dễ nhìn thấy, lại là hình xăm đôi với người yêu nên lúc đầu Tú nhận phải không ít lời chỉ trích từ phía những người xung quanh. “Mọi người nói 2 đứa trẻ trâu và có vẻ đều không thích.

Tuy nhiên, đó là kỉ niệm mà cả 2 đứa cùng muốn lưu giữ nên mình rất trân trọng”, Tú lên tiếng.

Tìm tới thú vui xăm mình để thỏa mãn sở thích của bản thân, chàng trai sở hữu hơn 10 hình xăm trên cơ thể, Phạm Quang Bình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Quyết định đi xăm đến với mình rất tình cờ, khi mình chia tay mối tình đầu vào năm 20 tuổi. Khi đã vượt qua được chuyện buồn đó, mình tự nhiên thích xăm mình".

Tú và người yêu của mình đi xăm đôi để tạo thêm niềm tin về tình yêu của nhau.

Trên cơ thể Bình có không ít hình xăm với nhiều hình thù, hình bé nhất xăm chưa đầy 10 phút còn hình lớn thì phải mất cả tiếng đồng hồ. Có khi anh chàng 26 tuổi này đi xăm chỉ vì thích chứ không có dấu mốc hay kỉ niệm gì cả, thậm chí hứng lên là anh đi xăm mà không chút đắn đo.

Đã 6 năm kể từ ngày Bình có hình xăm đầu tiên, anh chưa bao giờ hối hận về sự xuất hiện của những hình xăm đó trên cơ thể. Bình chia sẻ thêm, biết đâu đấy, một ngày nào đó tình yêu sẽ bất ngờ đến với mình như những hình xăm ngẫu hứng.

Sự nổi loạn trôi tuột theo những hình xăm bị xóa bỏ

Nhất nhất muốn sở hữu hình xăm trên cơ thể nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để giữ những hình thù đó theo mình mãi.

Có thể không có lý do để đi xăm mình nhưng có rất nhiều lời đáp cho việc xóa xăm. Không ít lời dị nghị, bán tán, cái nhìn ái ngại từ người xung quanh khiến nhiều người có hình xăm nghi hoặc về quyết định xăm của mình.

Trần Hồng Diệu Mai, một trong những nữ thợ xăm nổi bật trong giới đã từng phải đi xóa hình xăm đầu tiên vì vấp phải sự phản đối của bố mẹ.

Mai nhớ lại, đó là hình xăm con cá mập nhỏ ở sau gáy năm cô 15 tuổi. Cô gái quê Tây Ninh đã phủ kín khoảng 60% cơ thể bằng các họa tiết nghệ thuật này mong muốn một ngày tất cả mọi người đều đón nhận xăm mình.

Là một người thích xăm mình và trở thành một thợ xăm có tiếng trong giới, Diệu Mai mong muốn xóa tan được định kiến về xăm mình.

Ở tuổi 27, Nhật Huy (Minh Khai, Hà Nội) hơn 1 lần tìm đến các cơ sở chuyên xóa xăm để bỏ đi hình xăm đã theo anh được mấy năm. Huy xăm 2 dòng chữ khá to ở cánh tay, vị trí dễ nhìn thấy nên ảnh hưởng tới công việc đang làm.

Dù rất muốn hình xăm này biến mất nhưng mới chỉ xóa được 1 nửa, Huy không xóa tiếp nữa vì xóa đau gấp 10 lần lúc xăm.

“Tại sao lại hối hận? Xăm khi chưa tự chủ được cuộc đời, chưa sống độc lập và chưa biết rõ mình muốn gì thì mới hối hận thôi”

anh Lê Sang chia sẻ.

Sau 15 năm sở hữu hình xăm trên bắp tay, Phan Anh (39 tuổi, Hà Nội) đã xóa bỏ hình xăm vì thấy ngại khi nhiều người nhìn hình xăm của anh rồi coi anh như một người không đàng hoàng và nó cũng ảnh hưởng tới công việc.

Phan Anh đã mất 2,5 triệu đồng cho 6 lần để xóa đi hình xăm có diện tích nhỏ hơn bàn tay của anh. Anh nói, “Xóa xăm vừa đau lại vừa rất kì công. Nếu quay trở lại thời gian đó thì tôi đã không đi xăm.”

Tuy môn nghệ thuật vẫn còn nhiều định kiến này đã và đang có những bước chuyển mình tích cực để được công nhận nhiều hơn trong xã hội, nhưng không phải nơi nào, hoàn cảnh nào cũng chấp nhận việc 1 ai đó có hình xăm trên cơ thể.

Vài phút đến nhiều tiếng đồng hồ chịu đau dưới những mũi kim di trên cơ thể để có được 1 hình xăm không nói lên bạn là ai.

Tự làm đau chính mình bằng việc xăm mình có phải là cách duy nhất thể hiện cá tính hay đó chỉ là sự nông nổi?

