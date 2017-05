Xăm “ghi dấu” đã trở thành một trào lưu của giới trẻ trong thời gian gần đây nhằm lưu lại những kí ức, những điều yêu quý hay bước ngoặt trong đời bằng các hình xăm lên cơ thể. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ đã phải hối hận vì những “kỉ niệm đẹp” như thế.

Ảnh minh họa.

Lưu lại kí ức bằng hình xăm

Bắt đầu “làm quen” với hình xăm từ cách đây 2 năm, giờ đây, trên cơ thể Nguyễn Thị Nguyên Th., nhân viên một ngân hàng tại TP HCM đã tồn tại gần 10 hình xăm. Th. lý giải, mỗi một hình xăm ghi một dấu ấn nhỏ trong cuộc đời Th. Hình xăm cách điệu hình cánh cổng kỉ niệm ngày đầu tiên đi làm, mở ra cánh cổng tương lai, hình xăm trái tim nhỏ nơi cổ tay kỉ niệm lần đầu hẹn hò, rồi hình xăm ghi dấu nỗi đau tình yêu tan vỡ, chuyển công việc…

Có không ít bạn trẻ như Th., chọn cách dùng hình xăm để ghi dấu lại những kỉ niệm trong đời như thế. Minh Phước, một thuyền viên trên tàu du lịch Costa quốc tế, thì mỗi đợt về nước, dịp sinh nhật mình lại đi xăm một hình xăm lên bắp tay. Vân An, PG tại một công ty truyền thông ở TP HCM thì sang tận Thái Lan để xăm lên dòng chữ Phạn cầu bình an, may mắn sau khi trải qua nhiều cú sốc liên quan đến tình cảm…

Những kỉ niệm lần lượt được ghi dấu bằng mực, lên da thịt. Có những người, chỉ một “kỉ niệm” được ghi dấu, nhưng có những người xăm nhiều thành nghiện, trên da chi chít những “dấu ấn” trong cuộc sống qua từng năm tháng.

Không chỉ là kí hiệu, nhiều người còn lưu lại trên da cả hình ảnh những người thân, người yêu. Người xăm hình mẹ, người xăm hình vợ, con, hình người yêu, thậm chí cả hình… thú cưng. Khác với hình xăm kiểu kí hiệu hay biểu tượng, hình xăm người và vật đòi hỏi diện tích da rộng, thấy rõ hơn, đập vào mặt với hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Và cũng chính vì thế, phiền toái do hình xăm dạng này gây ra cũng nhiều hơn hình xăm kiểu “hiểu sao cũng được”.

Mới đây, tại TP HCM, một chàng trai trong thời gian hẹn hò đã xăm hình bạn gái mình lên vai với hẹn ước “yêu nhau mãi mãi”. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô bạn gái chia tay và đi theo người khác. Tức giận, chàng trai này đã đi xăm một hình xăm có hình dấu chéo ngang vị trí mặt bạn gái cũ, với dòng chữ đầy cay cú “đồ cũ” phía dưới hình xăm, sau khi đăng tấm hình chụp lên mạng để “trả đũa” bạn gái cũ và bị cô gái phản ứng cũng như bạn bè khuyên can, chàng trai đã tháo tấm hình phản cảm ấy xuống.

Mỗi hình xăm ghi lại một dấu ấn, với nhiều người, xăm đã trở nên nghiện, bất cứ sự việc gì xảy ra cũng có thể biến thành “dấu ấn” trên hình xăm. Có hot girl ở TP HCM, nổi tiếng vì sở hữu hình xăm chi chít trên người qua các “kỉ niệm” trong đời. Đến nỗi, giờ đây, khi cơ thể dày đặc không còn chỗ để xăm, cô gái này quyết định cạo trọc đầu để xăm lên da đầu. Hot girl này tuyên bố, cô sẽ để dành phần da để xăm vào kí ức quan trọng nhất của mình, có thể là kỉ niệm hôn nhân, hay hình con đầu lòng…

Mỗi một thời điểm, xăm hình có những trào lưu về kĩ thuật xăm khác nhau. Năm 2017, trào lưu xăm dạ quang, sau vài năm vắng bóng đã quay trở lại. Nhiều bạn trẻ, ngoài xăm thường để “ghi dấu” kỉ niệm, còn chọn xăm dạ quang (xăm bằng mực UV, có khả năng phát quang trong đêm) để hình xăm thêm phần đặc sắc. Một cặp đôi ở TP HCM, trước khi cưới đã đi xăm hẳn hình dạ quang một bông hoa hồng lên ngực của mỗi người. Theo lý giải của cặp đôi này, với cách xăm dạ quang, thì đêm tân hôn của họ sẽ thật tuyệt đẹp với hai đóa hoa hồng phát sáng lên trong đêm (!).

Xăm dễ, xóa khó

Một bác sĩ tại một bệnh viện thẩm mỹ có tiếng ở TP HCM chia sẻ, vị bác sĩ này đã từng gặp không ít ca biến chứng vì xóa hình xăm, đặc biệt là vùng đầu. Theo bác sĩ này, xăm trên đầu là việc làm khá nguy hiểm, bởi rất dễ ảnh hưởng tới các dây thần kinh, bởi đây chính là khu vực tập trung nhiều dây thần kinh nhất cơ thể. Về tính mỹ quan, hình xăm trên đầu cũng dễ gây ra cảm giác khá phản cảm, ấn tượng không hay cho người tiếp xúc.

Chính vì thế, nhiều bạn trẻ sau khi xăm lên vùng da đầu, đã phải hối hận, đi xóa. Tuy nhiên, việc xóa hình xăm trên đầu cũng khá phức tạp và nguy hiểm. Nếu dùng các phương pháp thông thường như xóa laser, xóa hóa chất, đá mài hay a xít đều dễ gây ra biến chứng trọn đời, phải dùng những phương pháp đặc biệt, tốn kém.

Vị bác sĩ này cũng khuyến cáo về trào lưu xăm dạ quang hiện nay, bởi loại mực xăm UV này không ở trên bề mặt da như mực xăm thường mà đi sâu vào dưới da, sau một thời gian sẽ mất dần vì hòa tan trong máu. Như thế, nếu mực không rõ nguồn gốc, từ hóa chất độc hại thì nguy cơ biến chứng, da nhiễm độc là rất cao.

Có nhiều cách để lưu lại dấu ấn quan trọng trong đời. Trên cơ thể, có một vài hình xăm nho nhỏ, ý nghĩa, có thể cũng là điều hay với các bạn trẻ, nhưng lạm dụng hình xăm để biến cơ thể mình thành một “bức tranh tả pí lù”, thì ngoài vấn đề về thẩm mỹ, người xăm sẽ còn phải đối mặt với các hậu quả xấu, có thể thấy trước mắt về mặt sức khỏe.

Trân Trân