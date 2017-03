Thấy Hoàng đăng tin rao bán chiếc điện thoại Iphone 7 trên mạng, anh Q. liên hệ mua. Nhưng khi giao hàng, Hoàng tráo chiếc điện thoại mô hình đưa cho anh Q…

Ngày 25/3, Công an Q.3, TP.HCM cho hay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoàng là người rao bán điện thoại Iphone 7 trên mạng nhưng khi giao dịch đã đánh tráo, đưa chiếc điện thoại mô hình cho người mua.

Theo điều tra bước đầu, Hoàng đăng tin rao bán điện thoại hiệu Iphone 7 màu hồng phiên bản 32GB với giá 10,5 triệu đồng. Với ý đồ lừa đảo từ trước, khi đăng tin trên mạng Hoàng lấy tên người bán là Lê Phương Quỳnh.

Tối 21/3, anh Q. (SN 1996, ngụ Q.8) liên hệ mua chiếc Iphone 7 nói trên, sau đó được Hoàng hẹn đến một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3 vào ngày hôm sau.

Trước khi đến gặp anh Q, ngoài chiếc điện thoại Iphone 7 thật Hoàng còn mang theo chiếc điện thoại cùng loại bằng mô hình với ý đồ sẽ đánh tráo khi giao hàng cho khách.

Nguyễn Minh Hoàng tại cơ quan điều tra.

Lúc gặp nhau, anh Q. đòi kiểm tra điện thoại thì Hoàng đưa ra chiếc Iphone 7 thật. Anh Q. đồng ý mua, tuy nhiên thấy khó đánh tráo nên Hoàng bịa lý do để quên các phụ kiện như sạc, cáp ở nhà và đề nghị anh Q. cùng Hoàng về lấy.

Hoàng dẫn anh Q. đến đầu một con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám rồi kêu anh Q. đứng chờ để vào nhà lấy phụ kiện. Một lúc sau Hoàng quay ra đưa lại điện thoại thật và phụ kiện cho anh Q. kiểm tra lần nữa trước khi giao tiền.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng anh Q. đồng ý và giao 10,5 triệu đồng cho Hoàng. Tuy nhiên, vẫn chưa tráo được chiếc điện thoại mô hình cho anh Q. nên Hoàng vờ gọi cho người bạn trao đổi với nội dung chưa lưu danh bạ trong chiếc Iphone vừa bán và đề nghị anh Q. cho mượn lại điện thoại.

Sau khi anh Q. đưa điện thoại đã mua cho Hoàng, lợi dụng lúc vị khách không để ý, Hoàng tráo chiếc điện thoại Iphone mô hình bỏ vào hộp đưa lại cho anh này rồi nhanh chóng phóng xe đi.

Thấy dáng vẻ vội vã của Hoàng, anh Q. nghi ngờ liền mở hộp chứa chiếc điện thoại vừa mua ra thì phát hiện là điện thoại mô hình. Biết bị lừa, anh Q. phóng xe đuổi theo kẻ lừa đảo. Khi đến giao lộ Phạm Văn Hai – Lê Văn Sỹ, Q.Tân Bình, anh Q. thấy Hoàng đang dừng chờ đèn đỏ liền lao tới khống chế.

Đúng lúc này, tổ công tác Công an P2, Q.Tân Bình tuần tra địa bàn chứng kiến sự việc đã mời cả hai về trụ sở. Sau khi làm rõ hành vi lừa đảo của Hoàng, công an địa phương đã bàn giao đối tượng này cho Công an Q.3 xử lý theo thẩm quyền.

Phương Anh Linh