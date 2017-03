Sau khi "Ghost in the Shell" tung ra trailer chính thức, khán giả đã đứng ngồi không yên với sự xuất hiện của Scarlett Johansson với trang phục chiến đấu tàng hình nóng bỏng.

Đây là dự án điện ảnh được làm lại từ loạt anime và truyện tranh cùng tên của Nhật Bản. Đoạn trailer mở đầu bằng hình ảnh đầy ấn tượng khi nhân vật chính Mokoto Kusanagi (do Scarlett Johansson thủ vai) gieo mình từ tòa nhà cao tầng trong bộ quần áo bó sát khoe đường cong gợi cảm.

Trang phục không chỉ tôn đường cong quyến rũ của nhân vật thiếu tá do Scarlett Johansson đảm nhận, mà còn giúp cô có khả năng tàng hình, cũng như chứa đựng nhiều công nghệ đáng kinh ngạc. Xưởng thiết kế trang phục WETA từng giành được hai giải Oscar vào năm 2002 ở hai hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất và Hóa trang xuất sắc nhất trong phim The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.

Scarlett Johansson cho biết: “WETA đã tiến hành lấy số đo của tôi khoảng 7 tháng trước khi quá trình bấm máy. Bộ đồ giúp việc di chuyển và chiến đấu thuận tiện hơn vì nó được gắn thêm những miếng đệm lót bên trong để bảo đảm an toàn”.

Mô hình nàng robot Geisha xinh đẹp ma quái cũng là thiết kế ấn tượng trong phim. Từ mái tóc nghệ thuật đến các bộ phận tay chân bằng silicon, những chiếc mặt nạ hoạt hình điện tử với hàm răng cử động được, nàng Geisha đã đưa xưởng thiết kế WETA lên tầm sáng tạo mới.

Thân thế của nhân vật do Scarlett Johansson thủ vai sau đó được tiết lộ là một cyborg (nửa người nửa máy) với cơ thể được cấu tạo hoàn toàn từ máy móc trừ bộ não và xương sống.

Chuyện phim lấy bối cảnh thế giới tương lai không xa, xoay quanh thiếu tá (Major) do Scarlett Johansson thủ vai, nữ chiến binh nửa người nửa máy có nhiệm vụ săn lùng và ngăn chặn những tên tội phạm nguy hiểm. Trong một lần truy tìm tung tích kẻ đứng đằng sau vụ đánh cướp trí thông minh nhân tạo Hanka, cô cũng phát hiện ra những bí mật đen tối xoay quanh quá khứ của mình.

Khác nguyên tác, nữ chính của Scarlett Johansson không hề biết được tên thật cũng như quá khứ của mình. Vì thế, câu chuyện của cô trong Ghost in the Shell không chỉ là cuộc chiến với kẻ phản diện mà còn là hành trình tìm lại quá khứ cũng như khơi gợi lại cảm xúc của bản thân.

Trailer kéo dài hơn 2 phút nhưng chứa đầy những cảnh hành động đặc sắc của nữ chính. Fan hứa hẹn được chiêm ngưỡng những cảnh chiến đấu xuất thần đẹp mắt từ “đả nữ” Scarlett Johansson.

Phương Linh