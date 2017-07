Do đau bụng, thuyền trưởng đã nhờ người khác điều khiển sà lan và gây nên hậu quả đau lòng.

Tối 30-7, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Liên quan đến vụ tai nạn đường thủy khiến hai mẹ con mất tích trên sông Sài Gòn, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, ngụ Long An) bước đầu khai khai nhận về nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Cụ thể, chiếc sà lan này do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, cùng ngụ Long An) cầm lái. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông Kha đang cầm lái thì bị đau bụng nên phải đi vệ sinh và nhờ ông Hải cầm lái giúp một lúc.

Tuy không có giấy phép lái sà lan nhưng ông Hải vẫn nhận lời lái giúp cho ông Kha. Khoảng 10 phút sau khi ông Hải cầm lái, chiếc sà lan bất ngờ đâm vào chiếc tàu chở cát của gia đình anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Như Báo CAND đã đưa tin, lúc 2h45, ngày 30-8, anh Thuận (điều khiển ghe (vỏ gỗ) chở khoảng 20m3 cát, đi trên ghe còn có vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi) cùng hai con gồm: Lê Long An (16 tuổi), Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi) di chuyển trên sông Sài Gòn hướng từ thượng nguồn về.

Khi ghe đến đoạn sông gần cảng An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì ghe của anh Thuận xảy ra va chạm với sà lan mang số hiệu SG 7552 do ông Hải (điều khiển chạy cùng chiều, từ phía sau lao đến tông mạnh.

Cú va chạm khiến ghe chở cát lật và chìm ngay sau đó. Lúc này, anh Thuận và cháu An đã cố bơi vào bờ thoát nạn, riêng chị Thúy Em ngủ trên võng cùng con gái đã không kịp thoát thân, nhanh chóng bị dòng nước nhấn chìm mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

C.Bình-D.Anh