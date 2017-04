Có lẽ “kiều nữ Bích Hường” đang là từ khóa hot nhất cộng đồng mạng xã hội hai ngày qua không chỉ ở Đà Nẵng mà cả ở các tỉnh miền Trung. Do bởi, lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra vụ cướp tài sản bằng roi điện. Chấn động hơn, hung thủ lại là một cô nàng 'hot girl' mới 20 tuổi.

Cô gái này thường xuyên nhận được nghìn like trên Facebook nhờ những hình ảnh lung linh, ra vẻ thiếu nữ nhà lành. Ít ai biết, hung thủ - hotgirl và nạn nhân - cụ bà 77 tuổi lại có mối quan hệ thân tình “sui gia”. Và cô ta, đã thủ sẵn roi điện để cướp tài sản chỉ vì thiếu tiền tiêu xài.

Kẻ trộm dùng roi điện trấn, cướp tài sản trong đêm

Cho đến hôm nay, sau mấy ngày phải vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe và điều trị thương tích nhưng cụ bà Ngô Thị Thiên (SN 1940, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vẫn chưa hết hoảng sợ. Ngay cả căn nhà ở thôn Tây An của cụ, cũng là hiện trường nơi cụ Thiên bị cướp, hiện vẫn cửa đóng then cài, vắng lặng. Vì cụ Thiên quá chấn động tinh thần sau vụ cướp, từ bệnh viện phải về ở nhà của vợ chồng anh con trai để tiện chăm sóc.

Vụ đột nhập, dùng roi điện uy hiếp cụ bà 77 tuổi Ngô Thị Thiên để cướp tài sản trong đêm xảy ra ngày 25-4. Bấy giờ, khoảng 18h00, sang chơi nhà hàng xóm trở về, cụ Thiên vừa đẩy cửa bước vào nhà thì phát hiện một bóng đen lấp ló ở khu bếp. Lật đật chạy lại xem, định tri hô thì cũng là lúc cụ Thiên giật mình ú ớ… Rồi chỉ sau đó ít phút, những người hàng xóm, láng giềng phát hiện cụ Thiên mình mẩy thương tích, cố lết ra cửa kêu cứu.

Đến lúc này, mọi người mới tóa hỏa, vì trong nhà cụ Thiên có một sự xáo trộn lớn, đồ đạc bị lục tung, xô ngã. Đáng ngại hơn, tuy thều thào yếu ớt nhưng cụ Thiên vẫn thuật lại mọi việc: “Tui bị con Út nó đánh, lấy roi điện dí vào để dọa rồi cướp 10 triệu”… Ngay sau đó, cụ Thiên được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Riêng bóng đen dùng roi điện tấn công cụ Thiên, mọi người chỉ kịp nhận dạng là một phụ nữ trẻ, người phụ nữ này đã bỏ chạy thoát mất dạng ngoài cánh đồng tối đen của thôn An Tây…

Vụ cướp tại nhà cụ Thiên được cấp báo thông tin đến Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) công an huyện Hòa Vang. Ngay trong đêm đó, các điều tra viên phối hợp với công an xã Hòa Châu triển khai lực lượng truy xét đối tượng. Quá trình điều tra, truy tìm dấu vết hung thủ, công an huyện Hòa Vang thu được một roi điện cách hiện trường nhà cụ Thiên khoảng 200m.

Qua tiếp cận nắm thông tin của người bị hại, miêu tả nhân dạng, các điều tra viên đã sơ bộ phác họa chân dung “bóng đen” đột nhập, dùng roi điện uy hiếp cướp tài sản của cụ Thiên. Đặc biệt, nhân dạng kẻ tình nghi “trùng khớp” với một “người quen” của cụ Thiên đó chính là cô gái Phùng Thị Bích Hường (tên thường gọi là Út, SN 1997, trú Đông Hòa, xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Hường chả phải ai xa lạ, cô ta là em gái ruột của chị H., là cháu dâu hiện đang ở cùng nhà với cụ Thiên.

Ngay sau khi xác định được đối tượng tình nghi, Đội CSHS Công an huyện Hòa Vang lập tức triển khai truy xét, kiên quyết không để cho tội phạm có cơ hội bỏ trốn. Đến 21 giờ đêm cùng ngày, lực lượng truy tìm đã phát hiện Hường đang lang thang trên đường ven sông Cầu Đỏ (thuộc địa phận P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) lập tức bắt giữ, kiểm tra thu hồi hơn 6,3 triệu đồng trong túi áo của Hường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hường thừa nhận: Hường chính là “bóng đen”, thủ phạm cướp tài sản tại nhà cụ Thiên. Lý do mà Hường biện minh cho hành vi của cô nàng là: “Túng tiền tiêu xài, nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Lúc bị phát hiện, do sợ cụ Thiên la mắng, mọi người phát hiện nên đã manh động dùng roi điện mang theo tấn công”...

Chân dung 'hot girl' đi cướp để có tiền chưng diện

Tìm về thôn Đông Hòa, chỉ cần hỏi nhà hot girl Bích Hường, đã có rất nhiều người dân trong thôn sốt sắng chỉ đường. Gia đình Hường cũng không phải dạng khó khăn như một số trang mạng đưa tin. Căn nhà hai tầng bề thế của gia đình đối tượng nằm ngay con đường ven sông Cẩm Lệ, thuộc loại “đất vàng”, đắt đỏ của Đà Nẵng vào dịp sốt đất vừa qua.

Theo hàng xóm của gia đình Hường cho biết, cô ta là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em. Đáng buồn thay, công nhọc nhằn của vợ chồng ông bà C. (bố mẹ đẻ của Hường), ông là cán bộ của ngành điện lực, mẹ chủ một sạp bán quần áo ở chợ Cẩm Lệ chắt chiu nuôi 3 anh em Hường ăn học lại nhận được cái kết đắng. Cậu con trai cả thì vừa mãn hạn tù 10 năm về tội cướp giật tài sản; chị kế của Hường là người “ngoan nhất nhà” thì đã yên bề gia thất với cậu cháu nội của cụ Thiên. Riêng Hường, cô gái út, có khuôn mặt xinh xắn, dáng vóc hotgirl được ông bà C. kỳ vọng nhất, nhưng lại thất vọng nhiều.

Học hết 12, không như trông đợi của bố, mẹ mong con gái chú tâm vào luyện đi đại học, Hường chỉ thích sống ảo. Từ nhỏ sẵn được nuông chiều, hoang tưởng với cuộc sống đầy đủ vật chất, mê đua đòi chưng diện, nên Hường càng lúc càng làm ngược lại điều mà gia đình mong muốn. Đối với Hường, 1000 like cho những hình ảnh hot girl lung linh, sang chảnh, ra vẻ “nhà có điều kiện” trên trang Facebook mới là mục đích mà cô ta chọn. Cũng không ai có thể ngờ, cô hotgirl chân yếu tay mềm, dáng vẻ lụa là kia lại chính là thủ phạm liều lĩnh, táo tợn “thủ sẵn roi điện, uy hiếp cụ già, cướp tài sản trong đêm.

Về phần nạn nhân, bà cụ Thiên có hoàn cảnh rất đáng thương. Cụ thiên là vợ liệt sĩ, con trai duy nhất đã lập gia đình. Vì công việc, nên anh phải đưa vợ, con vào trung tâm thành phố tại quận Thanh Khê xây nhà, để tiện công việc và các con học hành. Riêng cụ Thiên, người già nên quan niệm khác… hương khói nghĩa trang cho chồng, ao vườn ở quê Hòa Châu không thể bỏ bê để theo con trai vào thành phố được. Cụ quyết ở lại căn nhà cũ, nhận thằng cháu nội đích tôn về chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến tuổi dựng vợ gã chồng.

Cháu nội cụ Thiên lập gia đình, nhưng vẫn quấn quýt với bà nên đưa hẳn vợ con về ở nhà với cụ. Hàng ngày, cô cháu dâu còn rủ cả em gái ruột là Bích Hường sang nhà chơi, đưa đón hộ cậu con trai 5 tuổi mỗi khi có việc bận. Thấy Hường xinh xắn, lễ phép lại là “con nhà sui gia” nên cụ Thiên quý Hường như cháu ruột. Vì là “thân quen”, nhiều khi còn ngủ lại nhà, nên khắp mọi ngõ ngách trong nhà của cụ Thiên dường như Hường nắm rõ trong lòng bàn tay…

Hường còn tăm tia biết được, cụ Thiên có tài sản, cất một số tiền khoảng hơn 10 triệu đồng ở một góc bếp “bí mật”. Mới cách đó mấy ngày, cụ Thiên ra ủy ban xã lãnh tiền thương binh liệt sĩ của chồng, cũng vừa bán mấy sào rau trong vườn nhà được thêm vài triệu. Riêng Hường, mấy hôm nay “tã “ lắm, đang cần tiền chưng diện nhưng xin bố mẹ không cho, cô nghĩ ngay ra cách có tiền nhanh chóng đó là trộm tiền của cụ Thiên.

Tối đó, Hường thủ sẵn cây roi điện (theo Hường khai là nhặt được), chạy xe qua nhà cụ Thiên. Đứng ngoài cửa nháo nhác nhìn quanh, gọi nhưng không thấy cụ Thiên trả lời, Hường đoán cụ vừa đi khỏi. Vậy là đối tượng mở cổng, lẻn vào nhà. Đang lục lọi, tìm tiền cụ Thiên cất giấu thì bất ngờ bà cụ trở về. Sau một hồi ú ớ bị cụ Thiên phát hiện đòi tri hô, Hường bí quá rút vội cây roi quật vào người bà cụ, rồi giật tiền bỏ chạy về hướng cánh đồng Tây An.

Hường còn dự định, thuê người bơi ghe qua bên kia sông Cầu Đỏ bỏ trốn, nào ngờ với sự phá án nhanh chóng của CSHS Công an huyện Hòa Vang, chỉ sau vài tiếng đồng hồ gây án, Hường đã bị bắt…

Hường trẻ người, đua đòi và liều lĩnh gây án tất nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng buồn thay, tình sui gia, mối quan hệ tốt đẹp giữ gia đình hai bên giờ trở nên căng thẳng. Chua chát nhất, cô H. chị ruột của Hường, bên nhà chồng, bên em gái ruột, cô chẳng biết phải làm sao…

Theo lời khai của Hường, cây roi điện hung khí gây án là do cô ta nhặt được, nhưng nhặt được ở đâu hay có ai “tiếp tay” co Hường… đó cũng là câu hỏi lớn đầy nghi vấn của cơ quan điều tra.

Đông Hà Linh (báo CA TP.HCM)