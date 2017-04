Nói nhiều tới mức khó kiểm soát, nhạy cảm... giúp Trấn Thành nổi tiếng nhưng cũng khiến anh phải lao đao.

Trấn Thành là một cái tên chưa bao giờ ngừng hot và thậm chí mỗi ngày một hot đúng như tần số xuất hiện dày đặc của anh trên màn ảnh nhỏ.

Trấn Thành là nghệ sĩ tiêu biểu nhất của game show, TV show mà đỉnh điểm là các chương trình thi thố, biểu diễn tiểu phẩm hài trên sóng truyền hình nở rộ trong vài ba năm nay.

Thành không chỉ là tài năng, mà hơn hết, theo tôi còn là hàng hiếm của làng giải trí Việt vì gương mặt sáng, khả năng bắt chước, làm trò, ăn nói lưu loát, kiến thức vững, đa năng…

Có thời gian dài tiếp xúc và làm việc với Thành từ những ngày đầu chập chững vào nghề đến sau này, tôi càng nhận ra rằng từ sau thế hệ vàng của ngũ quái Thanh Việt - Văn Chung - Tùng Lâm - Phi Thoàn - Khả Năng trước giải phóng, Bảo Quốc, Quốc Hòa, Kim Ngọc… sau giải phóng, rồi đến Thành Lộc, Vân Sơn, Hoài Linh sau này, lâu lắm rồi làng hài Việt mới xuất hiện diễn viên hài tạp kỹ phải nói là “quái chiêu vô cùng độc” - trẻ, đa năng, nói tiếng Anh giỏi và xinh trai nữa.

Theo tôi, tính cách dị biệt rất riêng của Trấn Thành khi nổi tiếng vừa góp phần đưa Thành bay cao lên danh vọng ngày hôm qua, nhưng hôm nay, chính đó là lý do khiến anh gặp nhiều rắc rối.

Trấn Thành là nghệ sĩ "quái chiêu vô cùng độc".

Nói nhiều tới mức khó kiểm soát

“Người nói càng nhiều, càng tạo ra nhiều sai lầm” (Benjamin Franklin). Thành banh chành và lung lay vì cái lưỡi. Thành thích nói do bệnh nghề nghiệp: MC, hoạt ngôn, tấu hài, kiến thức rộng.

Nhưng phải công nhận, Thành nói trôi chảy, rành rọt, ít khi bị vấp, ngoại trừ vài lần hy hữu bị tổ trác do thói quen khá nguy hiểm như nói ngược “xóa đói giảm nghèo” hay “giao hợp hưởng xướng”.

Thành nói một mình vẫn không đủ và chưa sướng nên nhiều lần giành nói với đồng nghiệp, thí sinh trên sóng truyền hình. Vì vậy khán giả đã phong tặng cho Thành danh hiệu “Thành liều nói nhiều”.

Nhà soạn nhạc lừng danh người Áo Mozart đã đúc kết: “Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là nghệ thật chẳng kém hơn”.

Cái lưỡi không xương nhưng nó đủ cứng để phá vỡ trái tim. Kiếm làm tổn thương cơ thể, nhưng lời nói làm tổn thương tâm hồn. Nhiều khán giả hụt hẫng với Thành từ những lần tệ hại này.

Muốn luôn ở trong lòng khán giả mà Thành lại không nhớ “tài năng giúp bạn vào cửa, nhưng tính nết mới giữ bạn trong phòng”. Xuất hiện khắp nơi, muốn kiếm nhiều tiền mà Thành lại bỏ qua điều căn bản: Lời nói đẹp là chi phí thấp nhất để thu lời cao nhất.

Tự cao nhưng lại hay khóc

“Tính tự phụ mạnh nhất là khi ở trong những con người yếu đuối” (Shakespeare). Câu nói của đại danh hào người Anh khá đúng với Thành. Sau khi đoạt chức quán quân “MC khóc nhiều nhất của Vbiz”, mọi người mới thấy Thành có hai mặt khá tương phản trong cùng một con người.

Mới hôm qua còn thấy Thành với gương mặt lạnh lùng, bất cần với những cái nhếch mép, tự tin chắc như đinh đóng cột, thì vài hôm sau lại thấy Thành sụt sùi khóc ngọt.

Nhưng phải công nhận nhờ kỹ năng mau nước mắt này mà Thành vào những vai bi khá ngọt.

Trấn Thành đã làm việc và nhận show quá nhiều.

Bệnh ngôi sao

“Người càng nổi tiếng thì càng phải khiêm tốn” (Tục ngữ Hàn Quốc). Mọi người hãy nhớ tài năng do Chúa trời cho, hãy khiêm tốn. Danh vọng do người khác cho, hãy biết ơn. Tính tự phụ do tự ta cho, hãy cẩn thận.

Để leo lên vị trí hạng A, ai cũng biết nghệ sĩ phải trả một giá rất đắt về sức khỏe, thời gian tiền bạc, công sức cùng hàng trăm nhọc nhằn, cam chịu.

Tuy đã nổi tiếng nhưng có nhiều nghệ sĩ vẫn bình dị và chân tình như thời lập nghiệp. Và cũng không ít nghệ sĩ thay đổi 180 độ theo đúng chuẩn ngôi sao thứ thiệt, “quyết lấy lại những gì đã mất”.

Do được nhiều người mời mọc, chào đón nên việc sao hét giá, đến trễ là chuyện đương nhiên. Nhưng thái độ mới là điều đáng nói. “Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động và khổ luyện“(Emile Zola).

Trước những nghi ngại của những người thân khi thấy lịch làm việc quá sức của mình, hầu hết sao đều trả lời giống nhau, đại ý là ai cũng chỉ có một thời, nên được Tổ nghiệp cho thì phải tranh thủ thôi.

Quan điểm này không sai, nhưng nếu như họ tận dụng thời cơ, biết cách sắp xếp, và nhất là không được tham, để vừa không chỉ tăng thu nhập mà còn giữ được hình tượng mỗi khi xuất hiện bằng những vai diễn có đầu tư và tập luyện, thì đó mới là sao sáng trong lòng khán giả.

Tôi nghĩ điều mà Thành và một số sao khác không vượt qua được khi nổi tiếng là chỉ biết giao cho quản lý nhận show ở mức tối đa. Để rồi nhận lấy hậu quả là khán giả mở kênh nào cũng thấy mình, show nào cũng có mình, các vị trí tham gia đều na ná nhau, các vai diễn thì nhạt nhòa vì không được đầu tư.

Vậy có phải cái giá của kiếm được nhiều tiền trong trường hợp này quá đắt? Được tiền mà mất khán giả, mất niềm tin thì có còn là hạnh phúc?

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng phải mất bao nhiêu tiền người ta mới nhận ra điều này?

Tôi nghĩ Thành nên “nghỉ giải lao” một thời gian để chiêm nghiệm và rút ra cho mình bài học sâu sắc từ những sai lầm vừa qua. Để rồi sau đó tái xuất bằng hình ảnh mà khán giả luôn mong đợi.

Giờ tôi hiểu thêm vì sao nhiều khán giả anti Thành đều thố lộ: “Tôi thích Trấn Thành của ngày xưa hơn. Trấn Thành của đơn giản, khiêm tốn mà vẫn hấp dẫn vô cùng”.

Trấn Thành nhạy cảm và cũng hay thể hiện mình.

Trấn Thành hãy thay đổi

“Khám phá vĩ đại nhất của thế hệ tôi là con người có thể thay đổi cuộc đời bằng cách thay đổi thái độ.” (William James).Quá đúng với Thành hiện tại chỉ cần thay đổi thái độ là mọi thứ sẽ khác. Để tồn tại và đi lên, Thành phải thay đổi một lần nữa.

Cái thuở mà Thành tóc tai bù xù, chạy xe gắn máy cũ mèm, hớn hở đến phim trường để quay vào lúc 9h sáng. Cái thuở mà Thành còn hối thúc biên tập gửi kịch bản càng sớm càng tốt, rồi lăn đùng ra đất đọc ngấu nghiến ngay khi vừa nhận được, tay thì gạch lia lịa bằng cây bút mực highlight để note lại những ý quan trọng.

Cái thuở mà Thành còn hẹn tôi lúc 12h đêm tại một quán cà phê đã hết khách trong trang phục “lúa trọn bộ” để bàn bạc cho ra những ý tưởng lạ trước khi ghi hình TV show mới.

Cái thuở mà Thành còn lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Bạch, anh Bốn Hoài Linh trước mặt tôi để khoe ngay và luôn là Thành vừa được mời tham gia một show truyền hình mà Thành thích.

Cái thuở mà Thành làm tôi ngẩn ngơ và xám hồn, không biết mình đang mơ hay tỉnh khi Thành xin phép tôi cho Thành thời gian nhiều để tập luyện tiểu phẩm cùng Anh Đức, Thu Trang, Ốc Thanh Vân trước ngày ghi hình trong khi tôi biết Thành đang nổi tiếng và quỹ thời gian chạy show gần như kín mít.

Cái thuở mà Thành về nhà lục lọi tìm các bài hát nhạc nền có sẵn đưa tôi nghe thử xem có dùng được cho tiểu phẩm này không. Cái thuở mà Thành đòi quay lại nhiều lần một tình huống cảm động mà Thành thấy mình diễn chưa tới dù Thành đã nghe điện thoại hối thúc từ một đoàn phim khác vì đã quá trễ so với giờ hẹn.

Cái thuở mà Thành còn thời gian háo hức tâm sự với tôi trên chiếc ôtô mà Thành mới mua trả góp từ số tiền dành dụm nhỏ nhoi sau mấy năm lăn lộn cày xới đủ thứ, những trăn trở về nghề nghiệp đầy hấp dẫn nhưng quá nhiều áp lực, những ước mơ về một vai diễn hay trong một bộ phim điện ảnh vừa hài vừa cảm động.

Và còn đó cả những áy náy đến mức hối hận khi để cả ê-kíp gần 50 người phải ngóng cổ chờ vì Thành ra quay trễ, dù Thành vừa từ Bến Tre về tối qua và chỉ chợp mắt được đúng ba tiếng.

Và không thể quên được cái thuở Thành rụt rè khúm núm pha lẫn nét ngượng ngùng, căng thẳng đến mức mặt ngớ ra mỗi khi đứng chờ nghe góp ý từ ban giám khảo khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo mùa đầu tiên với tư cách là… thí sinh cùng với Đoan Trang.

Và từ bước ngoặt này, sau lần làm thí sinh cuối cùng trong đời, Thành đã nhảy vọt một lèo lên vị trí ghế nóng. Hay nói rộng ra, khi cơn lốc TV show đổ bộ ào ạt lên sóng truyền hình, đó cũng là lúc tôi và khán giả bắt đầu mất dấu dần hình ảnh cùng những tính cách đáng yêu Trấn Thành ngày nào…

Anh Bờ Vai