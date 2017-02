Chắc hẳn bạn sẽ phải mở to mắt khi thấy độ dài của MV “Not Today’’ phiên bản zoom cận cảnh vũ đạo này.

MV Not Today cán mốc 30 triệu lượt xem cũng là lúc BTS có món quà đặc biệt gửi đến các fan đây!

Not Today phiên bản dance ”căng đét”

Not Today phiên bản zoom cận cảnh vào những màn vũ đạo đẹp mắt đã được BigHit cho lên sóng cách đây ít giờ. Tuy nhiên, khác với các MV dance khác, Not Today của BTS dài tận 8 phút với 2 version khác nhau cùng ghép lại: 1 version với những góc quay thay đổi liên tục, version thứ 2 chỉ đơn giản là zoom to - nhỏ để fan có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vũ đạo.

Dài 8 phút là chưa đủ, BTS còn ”trêu chọc” fan bằng cách thêm dòng chữ này vào giữa 2 version: ”Biết là mấy đứa muốn điều này mà”.

Lên luôn!

MV Not Today

Tít Trắng