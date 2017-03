Ngày 14.03.2017, quân đội Syria, chủ lực là quân đoàn tình nguyện số 5 và sư đoàn tăng số 18 giải phóng một số địa bàn trên vùng sa mạc Palmyra trong 48 giờ qua, mở rộng vành đai bảo vệ thành phố cổ sau khi giải phóng sân bay Palmyra.

Xe tăng quân đội Syria tiến công trên vùng ngoại vi chiến trường Palmyra

Ngày 14.03, quân đoàn tình nguyện số 5 giải phóng được dãy núi Mustadirah. Sau khi giành được địa bàn chiến lược này, các đơn vị vũ trang Syria chuyển hướng tấn công đến dãy núi Mazar, trên hướng bắc thành phố Palmyra.

Cùng ngày 14.03, được sự yểm trợ hỏa lực hiệu quả của lực lượng trực thăng chiến đấu không quân Nga, các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Wadi Al-Ahmar trên vùng nông thôn phía Đông Palmyra, giao chiến ác liệt với các tay súng khủng bố IS, đang phòng thủ trong khu vực này.

Sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, quân đội Syria đập tan sức kháng cự của IS trong khu vực Wadi Al-Ahmar, tràn vào khu vực này và buộc IS phải rút lui về hướng đông tới khu mỏ khí đốt Mustardah.

Đây là địa bàn then chốt cách khu kho lương thực Silo Palmyra 6 km về phía đông, giải phóng được Wadi Al-Ahmar, quân đội Syria đã mở rộng thêm vùng an ninh cho sân bay quân sự Palmyra và thành phố. Tạo dựng được bàn đạp tấn công, các đơn vị quân đội Syria sẽ triển khai hai hướng tấn công chính, hướng tấn công thứ nhất về phía giao lộ Talilah, hướng tấn công thứ hai về phía khu mỏ khí gas Arak.

Hiện khu mỏ khí gas Arak đang trở thành mục tiêu then chốt của quân đội Syria do nằm dọc theo đường quốc lộ Palmyra-Sukhnah, tuyến đường then chốt để hướng về phía tỉnh Deir Ezzor.

Bản đồ chiến thuật chiến trường sa mạc Palmyra tình đến ngày 14.03.2017

NT

Nguyễn Thuận -