Mức phí quá cao, tăng vọt trong thời gian ngắn là những gì ai cũng thấy nhưng không được giải quyết thấu đáo

Chiều 3-4, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4 - nhà đầu tư dự án) về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ trạm thu phí Bến Thủy.

Giảm 50% mức phí

Tại văn bản này, Bộ GTVT nêu rõ thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản 11206 ngày 23-12-2016 và Văn bản 1504 ngày 21-2-2017, để bảo đảm hiệu quả tài chính của dự án, trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư, Bộ GTVT thống nhất chủ trương giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 đối với các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) của người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính thuộc các khu vực: TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An); huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Người dân diễu hành sáng 2-4 phản đối việc thu phí quá cao ở trạm thu phí Bến Thủy Ảnh: HẢI VŨ

Theo đó, Bộ GTVT giao Cienco 4 khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan, tính toán phương án tài chính theo mức giá điều chỉnh, hoàn thiện phụ lục hợp đồng, trình Bộ GTVT trước ngày 10-4; giao Vụ Đối tác công - tư (PPP) trình lãnh đạo bộ ký kết trước ngày 13-4 để áp dụng giảm giá dịch vụ từ ngày 15-4.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, các huyện, thị xã và TP có liên quan phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xác nhận cụ thể các phương tiện của đối tượng được giảm giá dịch vụ. Đồng thời, có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong quá trình thu giá dịch vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Bài học của sự chậm trễ!

Hiện tại, giá vé tại trạm thu phí Bến Thủy đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe khách vận tải hành khách công cộng 40.000 đồng/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 55.000 đồng/lượt khi lưu thông qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2. Các loại xe còn lại có mức phí bằng các trạm thu phí BOT khác trên Quốc lộ 1.

Liên quan đến mức phí hiện tại ở trạm thu phí Bến Thủy, một lãnh đạo Bộ GTVT thừa nhận là quá cao, người dân phản ứng là có lý. Tuy nhiên, theo vị cán bộ này, đối với yêu cầu miễn phí của những cư dân sống gần trạm thu phí Bến Thủy là không thể được. “Theo quy định của Bộ Tài chính, đã là phí thì không được miễn mà chỉ được giảm” - vị lãnh đạo này nói.

Bình luận về quyết định giảm giá thu phí kể trên ở trạm Bến Thủy, người dân Nghệ An và Hà Tĩnh cho là chậm. “Nếu các cơ quan chức năng làm sớm thì đã không xảy ra những vụ việc đáng tiếc như sáng 2-4 và nhiều lần trước đó” - một cán bộ trong ngành giao thông ở Nghệ An nói.

Trở lại vụ việc sáng 2-4, tình hình giao thông trên quốc lộ đoạn qua cầu Bến Thủy vô cùng lộn xộn, gây lo lắng trong dư luận khi hàng trăm ô tô chạy chậm, dừng, đỗ trên Quốc lộ 1, đầu cầu Bến Thủy 1 (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để phản đối việc thu phí với mức giá quá cao. Sự việc sau đó trở nên nghiêm trọng hơn khi hàng trăm ô tô mang biển đăng ký ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục quay lên “diễu hành” chạy chậm qua cầu Bến Thủy 2, mang tiền lẻ (mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng) để mua vé. Các nhân viên trạm thu phí BOT Bến Thủy 2 phải mất rất nhiều thời gian để đếm tiền nên gây ách tắc giao thông tại cầu Bến Thủy 2. Sự việc chỉ được vãn hồi khi Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) có mặt. “Sự việc này cứ tái diễn thì quả là vô cùng nguy hại” - một cán bộ công an cảnh báo khi tham gia vãn hồi vụ việc.

Không xài cũng phải đóng phí!

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ vị trí đặt 2 trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 không nằm trên đoạn tuyến, công trình đầu tư theo hình thức BOT dẫn tới nhiều phương tiện không lưu thông trên tuyến đường BOT vẫn bị thu phí. Theo đó, Hà Tĩnh kiến nghị dời trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 đến vị trí phù hợp.

Liên quan các bức xúc trên, một lãnh đạo Bộ GTVT cho hay bất cập này sẽ được giải quyết trong năm 2017. “Hiện cả nước còn 5 trạm thu phí đang đặt “nhầm chỗ”, trong đó có trạm BOT qua cầu Bến Thủy” - vị lãnh đạo này thông tin.

ĐỨC NGỌC - VĂN DUẨN