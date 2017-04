Số lượt theo dõi đoạn phim quảng cáo đầu tiên của “IT” (2017) trong ngày ra mắt đã xô đổ kỷ lục trước đó thuộc về bom tấn “Fast & Furious 8”.

Chỉ sau 24 giờ được hãng New Line Cinema trình làng, trailer của IT đã đạt hơn 197 triệu lượt theo dõi trên toàn cầu. Trong đó, có hơn 81 triệu lượt theo dõi và 1,8 triệu lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook đến từ riêng khu vực nước Mỹ.

Tới thời khắc 36 tiếng, con số tiếp tục tăng lên 246 triệu lượt theo dõi, báo hiệu một chiến thắng vang dội dành cho IT vào tháng 9.

Trước đó, kỷ lục về số lượt xem dành cho một trailer phim trong một ngày thuộc về Fast & Furious 8 với con số 139 triệu. Phần tiếp theo của loạt bom tấn hành động tốc độ chuẩn bị ra rạp vào ngày 14/4.

Phim kinh dị IT gây chú ý lớn sau khi tung ra đoạn trailer đầu tiên hôm 31/3. Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim IT hiện là xu hướng được tìm kiếm mạnh mẽ trên mạng xã hội YouTube và Twitter với các từ khóa như “IT”, “IT MOVIE”, “Pennywise” (nhân vật hề đáng sợ trong phim).

IT (tên đầy đủ: IT: Part 1 - The Losers’ Club) là tác phẩm điện ảnh kinh dị chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1986 của nhà văn Stephen King.

Trong quá khứ, IT từng được đưa lên màn ảnh nhỏ thành mini-series vào năm 1990. Phiên bản điện ảnh mới của đạo diễn Andrés Muschietti (Mama) dự kiến kéo dài hai tập.

Lấy bối cảnh tại thị trấn Derry, Maine, bảy đứa trẻ bỗng phải đối mặt với một sinh vật đáng sợ mang bộ dạng hề xiếc, cũng như những nỗi sợ hãi mà chúng giấu kín suốt bấy lâu nay.

Sắm vai hề Pennywise trong phim là nam diễn viên Bill Skarsgård. Dàn diễn viên nhí của IT đều là những cái tên có ít nhiều kinh nghiệm như Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhand…

Do hãng Warner Bros. phát hành, IT dự kiến ra rạp từ ngày 8/9.

Tuấn Lương