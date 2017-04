Hàng không đã thay đổi nền văn minh nhân loại, khiến cho mọi người và các quốc gia xích lại gần nhau hơn. Những chuyến bay thẳng (nonstop) cũng được khai trương kết nối các điểm đến ngày một nhiều và dần phá vỡ những kỷ lục của nhau. Sau đây là 20 chuyến bay dài nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

20. New York, New York (sân bay John F. Kennedy - JFK), Mỹ - Johannesburg, Nam Phi

Hãng hàng không South African Airways

Máy bay: A340-300

Thời gian bay: 14 giờ, 57 phút

Khoảng cách: 7.982 dặm

Hành trình từ quốc gia cực Nam của lục địa đen ngược lên phía bắc đến New York sẽ bay xuyên qua Đại Tây Dương, từ tháng 11 đến tháng 3, hàng trình trở về vẫn có thêm 1 chặng dừng ở Dakar nơi bạn có thể tìm một chiếc cáo thun in hình Dakar Rally mà không cần tham gia chặng đua.

Johannesburg, Nam Phi, đô thị có 2 trong 20 chuyến bay dài nhất trên thế giới hạ và cất cánh. Ảnh: Nataly Reinch/Shutterstock

19. New York, New York (sân bay JFK), Mỹ - Quảng Châu, Trung Quốc

Hãng hàng không China Southern

Máy bay: Boeing 777-300

Thời gian bay: 14 giờ 17 phút

Khoảng cách: 7.998 dặm

Quảng Châu là thành phố lớn ở Trung Quốc và là một trong nhiều trung tâm giao thông hàng không tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Bạn sẽ bay từ New York xuyên qua lục địa Mỹ, Thái Bình Dương rồi mới hạ cánh xuống đô thị hơn 11 triệu dân này.

18. Abu Dhabi, UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - Dallas-Ft. Worth, Texas, Mỹ

Hãng hàng không Etihad

Máy bay: Boeing 777-200

Thời gian bay: 14 tiếng, 10 phút

Khoảng cách: 8.068 dặm

Hãng hàng không dại diện cho Abu Dhabi Etihad mở đường bay đến thành phố Dallas, Texas với thời gian đủ để bạn xem khoảng 7 bộ phim. Với dịch vụ cao cấp và nếu có thể sử dụng khoang thương gia hay hạng nhất, bạn sẽ thấy thời gian nhanh chóng trôi qua.

17. Dubai, UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - Dallas-Ft. Worth, Texas, Mỹ

Hãng hàng không Emirates

Máy bay: A380-800

Thời gian bay: 15 tiếng, 17 phút

Khoảng cách: 8.036 dặm

Tiểu quốc Dubai với hãng hàng không Emirates có đội bay và dịch vụ không kém cạnh Etihad sở hữu chặng bay từ Dubai đến Dallas với thời gian di chuyển dài hơn 1 tiếng so với từ Abu Dhabi.

Thành phố Dallas, thủ phủ bang Texas có sân bay Dallas-Ft. Worth, một trong 10 sân bay bận rộn nhất thế giới (2015). Ảnh: Flickr/Mbecerra

16. Doha, Qatar - Houston, Texas, Mỹ

Hãng hàng không Qatar

Máy bay: Boeing 777-200

Thời gian bay: 15 tiếng, 47 phút

Khoảng cách: 8.045 dặm

Một quốc gia vùng vịnh với đội bay hùng mạnh khác là Qatar có chuyến bay từ thủ đô Doha đến Houston, Texas, Mỹ gần 16 tiếng và bạn nếu bạn có nghe họ nói về dầu mỏ trong suốt hành trình thì đó là điều hết sức bình thường.

15. Newark, New Jersey, Mỹ - Hong Kong

Hãng United Airlines

Máy bay: Boeing 777-200

Thời gian bay: 15 tiếng, 38 phút

Khoảng cách: 8.062 dặm

Newark là sân bay nằm gần ngay New York (cách thành phố New York chỉ khoảng vài dặm đường chim bay) nhưng chuyến bay từ đây đến Hong Kong lại dài hơn đến gần 1 tiếng so với từ sân bay JFK (New York).

14. New York, New York (sân bay JFK), Mỹ - Hong Kong

Hãng Cathay Pacific

Máy bay: Boeing 777-300

Thời gian bay: 14 tiếng, 39 phút

Khoảng cách: 8.068 dặm

Từ thủ phủ của bang New York, thành phố đầy những tòa nhà trọc trời, bạn sẽ bay đến một đô thị cũng với đầy các công trình cao tầng Hong Kong với dịch vụ của hãng Cathay Pacific, chặng hành trình hơn 14 tiếng được rất nhiều du khách lựa chọn khi đi về giữa Mỹ - Hong Kong.

New York, đô thị của những tòa nhà chọc trời và cũng là cửa ngõ hàng không của vùng bờ Đông nước Mỹ. Ảnh: Im photo/shutterstock

13. Dubai, UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - San Francisco, California, Mỹ

Hãng hàng không Emirates

Máy bay: A380-800

Thời gian bay: 15 tiếng, 37 phút

Khoảng cách: 8.099 dặm

Hơn 15 tiếng của hành trình sẽ không phải là quá dài nếu bạn sử dụng hãng hàng không Emirates với các bữa ăn từng giành nhiều giải thưởng hàng không.

12. Dallas-Ft. Worth, Texas, Mỹ - Hong Kong

Hãng hàng không American Airlines

Máy bay: Boeing 777-300

Thời gian bay: 15 tiếng, 8 phút

Khoảng cách: 8.119 dặm

Một trong 3 “ông lớn” của hàng không Mỹ American Airlines sử dụng chiếc Boeing 777-300 cho chặng đường hơn 15 tiếng với dịch vụ giải trí khá phong phú để bạn nhanh chóng “nuốt” trôi hơn 8000 dặm trước khi hạ cánh xuống Hong Kong từ Dallas.

11. Abu Dhabi, UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - San Francisco, California, Mỹ

Hãng hàng không Etihad

Máy bay: Boeing 777-300

Thời gian bay: 15 tiếng, 13 phút

Khoảng cách: 8.154 dặm

Dù San Francisco không thật sự là một thành phố có giao dịch về dầu mỏ nhiều nhưng nhu cầu du lịch và kinh doanh vẫn rất hấp dẫn đủ để Etihad mở chuyến bay kéo dài hơn 15 tiếng đến đây. Wifi trên chuyến bay sẽ giúp hành khách (hạng business và hạng nhất) có thể cập nhật thông tin hay làm việc trực tuyến một cách thoải mái đặc biệt là sau quy định không được mang máy tính xách tay lên khoang hành khách với các chuyến bay thẳng từ một số quốc gia vùng vịnh đến Mỹ.

10. Dubai, UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - Houston, Texas, Mỹ

Hãng hàng không Emirates

Máy bay: A380-800

Thời gian bay: 16 tiếng 19 phút

Khoảng cách: 8.164 dặm

Máy bay A380-800 được sử dụng cho hành trình hơn 16 tiếng cộng với hệ thống giải trí và đồ ăn trên máy bay được đánh giá cao khiến nhiều du khách không ngại ngần chọn Emirates để di chuyển.

Dubai, UAE với hãng hàng không Emirates nổi lên khoảng 1 thập kỉ trở lại đây đang thách thức những giới hạn về các chuyến bay nonstop. Ảnh: Leonid andronov/Shutterstock

9. Doha, Qatar - Los Angeles, California, Mỹ

Hãng hàng không Qatar

Máy bay: Boeing 777-200 LR

Thời gian bay: 16 tiếng, 15 phút

Khoảng cách: 8.306 dặm

Nếu nghĩ xa một chút về kỳ World Cup 2022, các fan bóng đá từ Latin có thể chọn chặng Doha – Los Angeles với hơn 16 tiếng bay qua Thái Bình Dương rồi một phần của Đông Á trước khi hạ cánh xuống Trung Đông.

8. Jeddah, Ả Rập Saudi - Los Angeles, California, Mỹ

Hãng hàng không Saudia Arabian Airlines

Máy bay: Boeing 777-300

Thời gian bay: 15 tiếng, 56 phút

Khoảng cách: 8.329 dặm

Nhiều du khách vùng Đông Á ít sử dụng chặng bay này nhưng với ai ở xung quanh Ả Rập Saudi, chưa đầy 16 tiếng để đến Los Angeles là lựa chọn không hề tồi nếu họ bay với hãng hàng không quốc gia Saudia Arabian Airlines.

7. Dubai, UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) -- Los Angeles, California, Mỹ

Hãng hàng không Emirates

Máy bay: A380-800

Thời gian bay: 15 tiếng

Khoảng cách: 8.335 dặm

Một lần nữa Emirates xuất hiện trong bản đồ các chuyến bay dài nhất thế giới về chặng đường. 94 chiếc A380-800 của Emirates đảm bảo cho những chặng bay từ 15 tiếng trở lên sẽ luôn thoải mái với du khách. Đó là lý do mà những khoang hạng thương gia và khoang hạng nhất luôn được lấp đầy chỗ.

6. Abu Dhabi, UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - Los Angeles, California, Mỹ

Hãng hàng không Etihad

Máy bay: Boeing 777-200

Thời gian bay: 15 tiếng, 39 phút

Khoảng cách: 8.387 dặm

Hai hãng hàng không của hai tiểu quốc vùng vịnh là Abu Dhabi và Dubai (đều thuộc UAE) luôn cạnh tranh nhau về các chuyến bay đến Mỹ kéo dài từ 14 tiếng trở lên và Los Angeles cũng là “điểm nóng” hạ cánh của Emirates lẫn Etihad. Nếu Emirates sử dụng A380-800 thì Etihad cũng không kém cạnh khi dùng Boeing 777-200.

5. San Francisco, California, Mỹ - Singapore

Hãng hàng không United Airlines/Singapore Airlines

Máy bay: Boeing 787-200 LR/Airbus 350/900

Thời gian bay: 17 tiếng, 15 phút

Khoảng cách: 8.446 dặm

Từ châu Á, có khá nhiều chuyến bay đến San Francisco và nếu được lựa chọn, bạn hãy thử chuyến bay của Singapores Airlines hay United Airlines với hành trình hơn 17 tiếng trên máy bay thân rộng Airbus 350/900 hay Boeing 787-200 LR đều có không gian rất thoáng đãng bên trong.

4. Johannesburg, Nam Phi - Atlanta, Georgia, Mỹ

Hãng Delta Air Lines

Máy bay: Boeing 777-200

Thời gian bay: 16 tiếng, 35 phút

Khoảng cách: 8.449 dặm

Thêm một chuyến bay không hề ngắn từ thành phố Johannesburg tiêu tốn đến khoảng 8 bộ phim điện ảnh và khoảng 3 bữa ăn, băng qua Đại Tây Dương và vào lục địa nước Mỹ trước khi hạ cánh xuống Atlanta bang Georgia.

3. Dallas-Ft. Worth, Texas, Mỹ - Sydney, Úc

Hãng hàng không Qantas

Máy bay: A380-800

Thời gian bay: 16 tiếng

Khoảng cách: 8.589 dặm

16 tiếng ngồi giữa một hành khách từ Sydney và một từ Texas, câu chuyện của bạn sẽ lan trải từ những chú chuột túi cho đến các chàng cao bồi miền Viễn Tây. Còn nếu muốn giải trí, đủ loại phim, nhạc và game chờ bạn khám phá trên màn hình giải trí của chiếc A380-800.

2. Dubai, UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) - Auckland, New Zealand

Hãng hàng không Emirates

Máy bay: Airbus 380-800

Thời gian bay: 16 tiếng, 5 phút

chiều dài: 8.824 dặm

Gần 9000 dặm và 16 tiếng đồng hồ để bạn từ thành phố của tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa đến “vùng đất Kiwi” và trò chơi bungee jump mạo hiểm, New Zealand đã rất gần với các du khách từ vùng vịnh hay châu Âu.

1. Doha, Qatar – Auckland, New Zealand

Hãng hàng không Qatar

Máy bay: Boeing 777-200 LR

Thời gian bay: 16 tiếng, 10 phút

Khoảng cách: 9.032 dặm

Vượt qua tất cả các hãng hàng không mạnh của vùng vịnh, Qatar đang tạm dẫn đầu khi có chuyến bay thẳng dài nhất về khoảng cách với 9032 dặm (14.535km), vượt qua 10 múi giờ từ Doha đến Auckland, New Zealand. Chuyến bay đầu tiên hạ cánh vào đầu tháng 2 năm 2017 được hãng Qatar đánh giá có thời gian bay dài hơn thời gian tất cả các tập phim nổi tiếng được quay tại New Zealand là Chúa tể những chiếc nhẫn (Lord of the rings) và the Hobbit cộng lại.

Doha, thành phố là nơi xuất phát của nhiều chuyến bay thẳng dài trên 8000 dặm trong đó có chặng Doha – Auckland dài nhất thế giới. Ảnh: Fitria Ramli/Shutterstock

An Nam