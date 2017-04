Một đoạn cẳng chân người vừa được phát hiện trong bãi rác ở Trà Vinh.

Hôm nay, Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra làm rõ vụ một cẳng chân người được phát hiện tại bãi rác thuộc ấp BaSe A (xã Lương Hòa, huyện Châu Thành).

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/4, người dân báo cho cơ quan công an về việc phát hiện bịch ni lông bên trong có một vật nghi là chân người. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành khám nghiệm hiện trường.

Theo ghi nhận ban đầu, đây là đoạn cẳng chân phải của người, đang trong thời kỳ phân hủy, bị cắt ngang phía trên đầu gối bằng vật sắc nhọn.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

H.Thanh