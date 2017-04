GD&TĐ - Sáng 6/4, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72) Công an Thừa Thiên - Huế đã tiến hành trao trả hộ chiếu cho du khách người Ý bị mất.

Trước đó, chiều tối 5/4, anh Aligi Folia (31 tuổi, quốc tịch Ý) đi du lịch cùng bạn gái ở TP Huế đã sơ ý đánh rơi hộ chiếu của mình. Sau đó, một người dân đã nhặt được và liên hệ với PA72 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để trả lại cho người đánh mất.

Ngay trong đêm, cán bộ đơn vị này đã kiểm tra, xác minh thông tin và liên hệ được với anh Aligi Folia qua khách sạn nơi anh lưu trú để hẹn trao trả.

Nhận lại hộ chiếu, anh Aligi Folia cho biết mình rất may mắn khi được giấy tờ làm rơi. Bằng tinh thần trách nhiệm, sau một đêm Công an Thừa Thiên - Huế đã khẩn trương xác minh và trả lại giấy tờ cho du khách. Anh Aligi Folia cảm ơn lòng tốt của người dân sau khi nhặt hộ chiếu của mình đã liên hệ với cơ quan công an sớm trả lại cho người mất.

Được biết, chiều 6/4, anh Aligi Folia sẽ ra Hà Nội để xuất cảnh về nước. Nếu không có hộ chiếu, ít nhất anh Aligi Folia phải ở lại Việt Nam một tuần để lo các thủ tục làm lại hộ chiếu và xuất cảnh.