Để che mắt thiên hạ, trùm giang hồ tuyên bố gác kiếm, dựng lên “nhà tang lễ từ thiện” để mai táng cho những người chết vì bệnh AISD hay vô gia cư. Thực chất đây là sòng bạc lớn khó thể xâm nhập.

Ngày 8-3, sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ tổ chức đánh bạc do Nguyễn Hoàng Kiệt (43 tuổi) cầm đầu cho VKS cùng cấp để bổ sung xác minh việc xóa án tích của bị cáo để xác định đúng khoản truy tố tăng nặng hay giảm nhẹ và vấn đề tang vật.

Các bị cáo tại phiên xử

Trước đó, TAND TP.HCM đã từng trả hồ sơ cho VKS để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì có dấu hiệu bỏ lọt người lọt tội. Tuy nhiên phía công tố vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu.

Tại phiên xử hôm nay, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Kiệt từ bảy đến tám năm về tội tổ chức đánh bạc, 13 bị cáo khác từ một đến bảy năm tù về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Theo hồ sơ, Kiệt là dân giang hồ có máu mặt, từng có nhiều tiền án, tiền sự, "đất" sống của đại ca này là khu Sở Thùng (quận Bình Thạnh).

Chân dung trùm Giang hồ - ảnh: Công an cung cấp

Sau khi tuyên bố "gác kiếm" vì bệnh AIDS, Kiệt chuyển sang nghề nuôi heo và xây một nhà tang lễ trên khu đất nằm dưới chân cầu Rạch Lăng để làm nơi khâm liệm cho những người chết vì bệnh AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc, mảnh đất rộng 2.000 m2 trong con hẻm ngoằn ngoèo có nhiều đường thông nhau, xung quanh là rất nhiều kênh rạch và chỉ duy nhất một lối vào chính là sòng bạc của Kiệt.

Chiều 9-5-2015, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng PC45 - Công an TP.HCM, Trung đoàn CSCĐ và Công an quận Bình Thạnh huy động cả chó nghiệp vụ chia thành nhiều mũi trinh sát bất ngờ bao vây con hẻm 384 Phan Văn Trị, phường 13 (quận Bình Thạnh). Công an tạo thành vòng đai cô lập, vô hiệu hóa các camera an ninh mà Kiệt cho lắp nhằm cảnh giới.

Camera của sòng bạc - ảnh: công an cung cấp

Khi tiếp cận sòng bạc, công an phải dùng kềm cộng lực phá khóa cổng, nổ súng trấn áp.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều mã tấu và kiếm Nhật; 4.000 USD, hơn 125 triệu đồng, 60 điện thoại, gần 80 xe máy và nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt và các đồng phạm khai nhận: Bên trong sòng bạc luôn có hàng chục người sát phạt và được phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ tại chỗ. Cứ mỗi tiếng, Kiệt thu xâu 3 triệu đồng.

Để hoạt động, Nguyễn Mạnh Dũng (Dũng “sắt”, 40 tuổi, quê quán Hà Nội; tạm trú phường 7, quận Gò Vấp) đứng ra làm người điều hành sòng bạc kiêm cả nhà cái. Dũng có ba tiền án về tội trộm cắp, cố ý gây thương tích và thường mang theo trong người một khẩu súng rulô. Có lần, từ mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Dũng kề súng vào đầu một con bạc dọa bắn chết khiến con bạc nào cũng khiếp sợ.

Còn đại ca Kiệt lúc 14 tuổi (năm 1986) đã tham gia vào băng trộm và bị bắt giữ. Đến năm 1992, Kiệt xộ khám lần hai về tội cướp tài sản, lãnh án tám năm tù. Đến năm 2005 đại ca này bị bắt, tiếp tục lãnh án ba năm tù.