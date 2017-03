Lời qua tiếng lại sau chén rượu giao lưu, các cô gái lao vào đánh một cán bộ công an. Trong lúc hỗn chiến, nam thanh niên 19 tuổi đi cùng họ dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 7/3, TAND Hà Nội đưa Phùng Đình Ánh (19 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) và 5 đồng phạm ra xử tội Giết người, Che giấu tội phạm. Trong vụ án này, nhiều bị cáo nữ chưa đủ 18 tuổi.

Gây án sau chén rượu giao lưu

So với phiên tòa tạm hoãn trước đó do vắng người giám hộ, lần này an ninh được tăng cường hơn, Bởi trước đó, gia đình bị cáo và nạn nhân lao vào đánh nhau ngay tại hành lang tòa.

Theo cáo buộc, rạng sáng 30/6/2015, anh Dũng (cán bộ công an) cùng bạn ra khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông) uống rượu. Đang ngồi, anh Dũng thấy Hoàng Thị Yến (22 tuổi), Phùng Thị Huyền Trang (19 tuổi) và Bùi Thị Quyên (17 tuổi) vào quán gọi bia, nước ngọt uống. Lát sau, Phùng Đình Ánh tới ngồi cùng 3 cô gái.

Thấy vậy, anh Dũng cầm chén rượu sang giao lưu. Quá trình nói chuyện, anh Dũng góp ý Quyên không nên văng tục. Lời qua tiếng lại, Quyên lấy dao nhọn ra dọa khách.

Được bạn khuyên can, giằng dao cất đi, Quyên quay sang lấy vỏ chai bia đập vỡ rồi thách thức anh Dũng.

Sau đó, Quyên cùng 2 cô gái còn lại đến chỗ anh Dũng ngồi để chửi bới, đánh liên tiếp anh này. Bị anh Dũng đánh lại, các cô gái hô hoán nhau đi tìm dao.

Được Yến đưa dao, Ánh đâm trúng ngực anh Dũng rồi cùng cả nhóm bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Trước vành móng ngựa, các bị cáo nữ lí nhí khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Quyên, cô ta cầm cốc sang mời lại anh Dũng nhằm mục đích xin lỗi rồi về nhóm mình.

“Nhưng do uống quá say và bực tức nên bị cáo không kiềm chế đc”, cô gái có hành vi đá, tìm dao dọa anh Dũng trình bày.

Nghe vậy, chủ tọa phân tích nguyên nhân vụ án là từ Quyên bởi khi mọi người hòa giải rồi cô vẫn tiếp tục sang gây sự.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Trong khi đó, bị cáo Trang khai vì bị đạp khi sang can ngăn nên mới lao vào đánh nạn nhân cùng các bạn. Khi vụ án chưa được xét xử, Trang tiếp tục vướng lao lý ở một vụ án khác.

Người thân các bị cáo nói gì?

Có mặt tại tòa, bà Nhàn - mẹ người đã khuất buồn bã kể lại việc đi uống rượu đêm của con trai mình. Theo lời bà Nhàn, hôm trước khi xảy ra vụ án, nhà bà mất xe máy. Thấy vậy, anh Dũng nhờ bạn bè đi tìm giúp, sau đó mời họ đi ăn đêm thì xảy ra sự việc.

Tiếp lời, mẹ bị hại cho biết từ khi vụ án xảy ra chỉ có mẹ bị cáo Trang tới gia đình thắp hương cho người đã khuất nhưng không bồi thường gì. “Tôi đề nghị xử các bị cáo theo quy định của pháp luật”, bà Nhàn nói.

Thấy vậy, HĐXX hỏi cha mẹ các bị cáo. Trả lời câu hỏi của chủ tọa, bố bị cáo Trang mệt mỏi nói do vợ mới mất, nhà lại khó khăn, không có tiền bồi thường.

Đến lượt mình, mẹ bị cáo Ánh cho biết con trai không học bỏ đi, bản thân bà đi làm thuê không có nhà. “Khi biết tin, tôi có bảo chồng ra hỏi thăm nhưng gia đình bị hại không có nhà”, mẹ bị cáo Ánh nói.

Trong phần tranh luận, VKS nhận định Ánh là người trực tiếp đâm anh Dũng nhưng Quyên lại là người khởi xướng. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần có bản án thích đáng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Ánh 17 năm, Quyên 8 năm, Trang 11 năm, Yến 17 năm tù tội Giết người. 2 bị cáo còn lại lĩnh 9 - 12 tháng tội Che giấu tội phạm.

Vân Thanh