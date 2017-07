Mẹ ruột đi chợ về cho hay có người thấy một thanh niên chở bạn gái mình đi vào sáng sớm. Tuấn ghen tức, không kìm chế được đã nảy sinh ý định giết người để rồi phải lãnh án 11 năm tù. Hai đứa con nhỏ của Tuấn phải chịu cảnh bơ vơ, mẹ đã chết trước đó, bây giờ cha lại đi tù.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Đặng Văn Tuấn, sinh năm 1983, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ đã không được đi học, sinh sống bằng nghề làm thuê. Lập gia đình và có đứa con nhỏ, một bé 9 tuổi và một bé 5 tuổi.

Bị cáo Đặng Văn Tuấn đứng trước vành móng ngựa.

Do vợ không may mất sớm nên Tuấn phải chịu cảnh “gà trống nuôi con”, mọi việc trong gia đình đều do một mình Tuấn gánh vác, vừa làm cha, vừa phải làm mẹ, kiếm tiền lo lắng cho các con. Sau đó, Tuấn nảy sinh tình cảm với chị H. (sinh sống tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), mọi người trong gia đình đều biết.

Tuấn có ý định về chung sống như vợ chồng nhưng chị H không đồng ý. Sự việc tưởng chừng chỉ có vậy nhưng đến một ngày, khi đang ở nhà thì mẹ Tuấn đi chợ về cho biết là dì ruột của Tuấn nhìn thấy một người thanh niên chở chị H. đi vào lúc 3 — 4 giờ sáng.

Máu ghen nổi lên, vì nghĩ rằng chị H. dám “léng phéng” với người đàn ông khác, không kìm chế được bản thân, Tuấn nảy sinh ý định ý định giết chị H. Tuấn lấy một con dao cán cây, lưỡi sắt, mũi nhọn, dùng thun cột vào ống chân rồi điều khiển xe máy đi tìm H.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tuấn đến nơi chị H. thuê trọ ở khu trung tâm thương mại huyện Vĩnh Thạnh thì thấy chị H. và con gái đang ngồi ăn cơm. Sau đó 2 người nói chuyện qua lại rồi xảy ra cự cãi. Do đã chuẩn bị từ trước, Tuấn xô chị H. té ngửa ra nền nhà, tay phải cầm dao đâm liên tiếp vào vào vùng cổ, ngực, mặt và gằn giọng nói “đâm cho mày chết luôn”.

Mặc chị H. và con gái kêu cứu, Tuấn vẫn tấn công đến khi nhìn thấy vùng ngực, cổ… chị H. ra nhiều máu. Tuấn nghĩ chị H. đã chết nên bỏ con dao gây án lại hiện trường và đến Công an huyện Vĩnh Thạnh đầu thú. May mắn, chị H. đã được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh nên không nguy hiểm đến tính mạng và đã được xuất viện sau đó vài ngày.

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của chị H. được xác định là 10%. Với hành vi nêu trên, VKSND TP Cần Thơ đã truy tố bị cáo Đặng Văn Tuấn về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự với hành vi giết người có tính chất côn đồ.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tại TAND TP Cần Thơ, bị cáo Tuấn đã tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi đã gây ra trong giây phút nông nổi của mình và chấp nhận sự phán xét của pháp luật.

Vì sức khỏe đã hồi phục nên chị H. cũng có mặt tại phiên tòa và đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn và xử Tuấn mức án thấp nhất để sớm về với gia đình và chăm sóc cho 2 con còn nhỏ.

Đồng thời, nhận thấy gia cảnh Tuấn khó khăn nên chị H. cũng không yêu cầu bồi thường gì thêm ngoài số tiền 3 triệu đồng mà gia đình Tuấn đã khắc phục trước đó.

Giữ vai trò công tố tại tòa, đại diện VKSND TP Cần Thơ nhận định, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà bị cáo Tuấn đã nảy sinh ý định giết người mặc dù được nhiều người khuyên nhủ, can ngăn nhưng Tuấn vẫn cố ý thực hiện hành vi giết người bằng nhiều nhát đâm liên tục vào những vùng nguy hiểm như cổ, ngực…

Việc chị H. không chết là ngoài ý muốn của Tuấn. Nhận thấy, hành vi của Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật; trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời VKSND TP Cần Thơ cũng đồng tình với ý kiến của luật sư xem xét các tình tiết, bị cáo có nhân thân tốt, vợ bị cáo mất sớm, phải nuôi dạy 2 con nhỏ, bị cáo tự đầu thú, luôn hợp tác với cơ quan điều tra…để áp dụng các điều khoản giảm nhẹ hình phạt phù hợp cho bị cáo. Theo đó đề nghị xử phạt bị cáo Tuấn với mức án từ 10 — 11 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy qua lời khai của bị cáo, bị hại và những người liên quan và kết quả khám nghiệm hiện trường đã có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên cũng đồng ý xem xét các tình tiết giảm nhẹ như đề nghị của Kiểm sát viên và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tuấn 11 năm tù về tội “Giết người”.

Đây là một bài học đáng giá cho những ai có hành động ghen tuông mù quáng và có cách hành xử thô bạo, côn đồ, thậm chí là muốn cướp đi tính mạng của người khác trong phút giây nông nổi. Không riêng gì bị cáo phải trả giá đắt cho hành động này mà còn ảnh hưởng đến người thân, gia đình của bị cáo và bị hại. Đặc biệt trong trường hợp này là 2 đứa con còn quá nhỏ của bị cáo Tuấn.

