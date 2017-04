"Nỏ" là ống thủy tinh dài chừng 20 cm, phần đầu ống được thổi thành hình tròn dùng để chứa ma túy đá.

Người phụ nữ bán thuốc lá giới thiệu nhiều loại nỏ, bình đập đá

Khi sử dụng, dân chơi cắm phần thân ống vào trong bình đập đá chuyên dùng (hoặc lấy chai nhựa tự chế), sau đó bỏ ma túy đá vào phần đầu ống rồi đốt bằng hộp quẹt gas (loại đốt ra lửa xanh) để khói bay vào bên trong bình, rồi dùng một ống khác hút lấy khói như hút thuốc lá.

Qua giới thiệu của dân đập đá, chúng tôi có mặt ở khu vực gần cầu Tham Lương, Q.Tân Bình, TP.HCM, nơi dân đập đá ở TP.HCM gọi là "chợ nỏ". Tại đây, nhộn nhịp nhất là điểm bán của hai người đàn ông trên vỉa hè đường C. Đồ nghề của những người này đơn giản chỉ là vài bịch ni lông lớn đựng thuốc lá, cạnh đó là các bịch ni lông khác màu đen chứa nỏ, còn bình đập đá được bọc kín giấu ở các gốc cây gần đó.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 30.3, một người đàn ông chạy xe ba gác đến dừng trước "tiệm" của người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế nhựa ở vỉa hè. Nhận ra khách quen, chủ "tiệm" luồn tay vào bịch ni lông lấy ra cái nỏ bằng thủy tinh; cùng lúc đó người chạy xe ba gác giao tiền rồi nhanh chóng lấy nỏ bỏ đi. Cách đó chừng 10 m, một cô gái khoảng 22 - 23 tuổi, nhuộm tóc vàng lái chiếc xe tay ga đắt tiền dừng ngay tủ của một người đàn ông khoảng 60 tuổi, đưa tiền rồi nhận lấy bịch ni lông màu đen chạy đi. 15 phút sau đó, một người đàn ông đi xe máy dừng lại ở khu vực này mở sẵn cốp xe, rất nhanh một chiếc nỏ được người bán quăng lọt vào trong cốp, người đi xe máy đưa tiền rồi lên xe bỏ đi. Hoạt động của người mua, người bán diễn ra nhanh chóng. Thậm chí, cũng trong buổi trưa, có cả chiếc xe khách BS 60B-02... cũng tấp vào vỉa hè, phụ xe nhanh chóng bước xuống lấy nỏ rồi leo lên xe rời đi.

Theo tìm hiểu của PV, ở khu vực nói trên bán rất nhiều loại nỏ, bình (dụng cụ dùng để đập đá - PV), tùy theo mẫu mã, chất lượng mà có giá từ vài chục nghìn đến cả triệu đồng/bộ. Đối với những “tay ngang” thì đến mua 1 - 2 nỏ giá 15.000 - 30.000 đồng/cái, người nhiều tiền hơn thì mua luôn cả hộp.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, chúng tôi chạy xe máy tấp vào chỗ người đàn ông (khoảng 45 tuổi) đang bày biện hàng đống đồ đạc trên vỉa hè nói: “Bán cho mấy cái nỏ”. Người đàn ông hỏi: “Mua mấy cái?”. Chúng tôi hỏi: “Nỏ bao nhiêu 1 cái? Ông có bán bình đập đá không?”. Người này nhanh nhảu: “Nỏ thì 15.000 đồng/cái, còn bình đập đá thì tùy loại, 100.000 đồng đến mấy triệu cũng có”. Nói rồi, ông này kêu cô gái ngồi cạnh, đi đến khu vực nơi cất bình

đập đá ở gốc cây, lấy một bình thủy tinh lớn và ra giá 100.000 đồng/cái. Ngoài bán nỏ, bình đập đá, người đàn ông này còn giới thiệu chúng tôi mua các loại hộp quẹt (đốt lửa xanh) chuyên dùng để đốt ma túy đá, giá từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng/cái.

Gần chỗ người đàn ông này có một phụ nữ đang đứng bán trước tủ thuốc lá. Ngày 2.4, trong vai người cần mua nỏ, bình đập đá, chúng tôi đến hỏi: “Giờ lấy nỏ, bình đập đá số lượng lớn thì cô có giảm giá không?”. Bà này nhanh nhảu: “Lấy từ 10 cái trở lên thì mới giảm được. Nỏ ở đây bán lẻ 15.000 đồng/cái, còn nếu lấy 10 cái trở lên thì giảm còn 8.000 đồng/cái. Bình ở đây có nhiều loại, từ 80.000 đồng đến vài triệu/cái. Nhưng ở đây tụi nó (dân chơi hàng đá - PV) thường lấy loại rẻ, chơi vài lần rồi mua cái khác”. Nói xong, bà này dẫn chúng tôi đến một gốc cây, ở đó có một thùng nhựa lớn, bên trong là hàng đống bình đập đá đủ loại kích cỡ. “Có loại bình đuôi rồng không?”, chúng tôi hỏi. Bà này nói: “Ở đây chỉ bán mấy loại bình dân từ 80.000 - 100.000 đồng/bình. Còn muốn mua mấy loại đắt tiền thì phải đặt cọc trước, hoặc chờ 1 - 2 tiếng để tui gọi người ta đem hàng tới”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an P.15 (Q.Tân Bình) cho biết, cách đây không lâu, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an phường đã từng phát hiện và xử lý một số trường hợp người buôn bán thuốc lá kiêm bán dụng cụ đập đá ở khu vực này. Tuy nhiên, gần đây những người này lại lén lút tiếp tục buôn bán các mặt hàng trên. “Chúng tôi ghi nhận phản ánh của báo và thời gian tới sẽ cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra liên tục để kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đối với các mặt hàng như nỏ, bình chuyên dùng để đập đá thì thông thường chúng tôi phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an kinh tế dựa vào hóa đơn chứng từ, hoạt động kinh doanh của người bán để xử lý. Đặc biệt, nếu phát hiện người bán đồ nghề đập đá mà dương tính với ma túy chúng tôi sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định”.

Đức Tiến - Trần Tiến