Chiều 12-5-2017, Đoàn kiểm tra hoạt động của Trung tâm thương mại- dịch vụ An Đông (gọi tắt là chợ An Đông) đã gặp gỡ, thông báo đến tiểu thương kết quả kiểm tra hoạt động của chợ theo kiến nghị của tiểu thương cũng như chỉ đạo của UBND TPHCM liên quan đến các kiến nghị này.

Mặt tiền Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (gọi tắt là chợ An Đông). Ảnh: Internet

Tiểu thương kiến nghị kiểm tra, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến tài chính

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết tháng 2-2017, từ các đơn kiến nghị của tiểu thương chợ An Đông, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của chợ An Đông. Nội dung kiểm tra bao gồm: tính pháp lý của việc nộp tiền thuê sạp, nộp tiền sửa chữa nâng cấp chợ An Đông và nhà vệ sinh chợ.

Trong đơn kiến nghị, tiểu thương chợ An Đông đề nghị làm rõ số tiền thu được từ cho thuê quầy sạp của tiểu thương là 237 tỉ đồng, 219 hay 217 tỉ đồng, tiền này được quản lý, sử dụng như thế nào và có hay không việc Ban quản lý chợ gửi số tiền cho thuê quầy sạp của tiểu thương vào ngân hàng lấy lãi 400 triệu đồng.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang cho biết, đối chiếu sao kê của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Phòng Giao dịch An Đông từ 1-3-2013 đến 11-1-2017 và sổ sách kế toán cho thấy Ban quản lý chợ đã nộp 217 tỉ đồng vào Kho bạc Nhà Nước quận 5 (đã bao gồm 400 triệu đồng tiền lãi ngân hàng và trừ chi phí phục vụ cho công tác triển khai ký kết hợp đồng giai đoạn 2013-2017).

Cũng theo hồ sơ chứng từ do ban quản lý chợ An Đông cung cấp, số tiền thuê quầy sạp theo phương án dự trù là 237 tỉ đồng nhưng Ban quản lý đã có sự giảm trừ cho tiểu thương đóng một lần là 10%, cho thương nhân đóng hai lần 5% và thương nhân có quầy sạp ở vị trí không thuận lợi..., nên số tiền thực thu là 217 tỉ đồng. Số tiền này chưa sử dụng vào các hoạt động của chợ.

Trong đơn kiến nghị, tiểu thương chợ đặt vấn đề hợp đồng thuê quầy sạp có tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng Ban quản lý chợ lại giao cho tiểu thương hóa đơn thông thường, không thể hiện thuế GTGT. Như vậy, tiền thuế GTGT trên tổng số tiền thuê sạp đi đâu?

Bà Nguyễn Huỳnh Trang trả lời, qua quá trình xác minh hồ sơ, tài liệu liên quan thì thấy Ban quản lý chợ đã nộp các khoản thu thuế GTGT từ tiền cho thuê sạp vào Kho bạc Nhà nước quận 5. Tuy nhiên, việc Ban quản lý áp dụng thuế GTGT vào tiền thuê quầy sạp là chưa chấp hành đúng quy định của Luật Thuế GTGT.

Về ý kiến cho rằng Ban quản lý chợ đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến việc sửa chữa nâng cấp chợ và xây nhà vệ sinh, bà Nguyễn Huỳnh Trang cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy các gói thầu tư vấn đều có giá trị nhỏ hơn ba tỉ đồng và các gói thầu xây lắp đều có giá trị nhỏ hơn năm tỉ đồng, nằm trong hạn mức được chỉ định thầu theo các quy định hiện hành. Việc thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình hệ thống cấp thoát nước, nhà vệ sinh, điện động lực vào thời điểm năm 2013 cũng phù hợp các quy định .

Liên quan đến công trình cải tạo hệ thống điện động lực, có ý kiến cho rằng trên thực tế Ban quản lý chợ không sửa chữa toàn bộ trung tâm mà chỉ sửa ở tầng hầm và một phần tầng 2 nhưng lại tính tiền toàn trung tâm. Kết quả kiểm tra được bà Huỳnh Trang thông báo cho thấy kế hoạch sửa chữa hệ thống điện động lực được thực hiện ở các vị trí tầng hầm, tầng trệt, lầu 1 và lầu 2. Tuy nhiên, do tính chất liên thông và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện động lực nên hồ sơ thiết kế, thi công đã thể hiện thực hiện cho cả các tầng, kể cả lầu 3, lầu 4 (gồm tủ điện, hệ thống dây dẫn, máng cáp…).

Ngoài ra, tiểu thương cho rằng Ban quản lý chợ chi đến 1,9 tỉ đồng để cải tạo bốn nhà vệ sinh nhưng chỉ thay gạch men lót sàn, lắp đặt bồn cầu, lavabo rửa tay là hàng sản xuất trong nước thì qua kiểm tra thấy kinh phí thực hiện nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh công cộng là 2,1 tỉ đồng (bao gồm thuế GTGT), tương ứng suất vốn đầu tư nằm trong mức dao động cho phép (từ 4,4 triệu đồng– 5,3 triệu đồng đồng/m2). Tuy nhiên, kết quả rà soát và kiểm tra cho thấy một số khoản mục dự trù kinh phí thực hiện nâng cấp, sửa chữa chợ chưa đúng Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29-9-2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình và việc vận dụng, áp dụng một số đơn giá, định mức chưa phù hợp nên sẽ bị giảm trừ trong quá trình thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành.

Đồng thời, kết luận kiểm tra cho rằng việc thu tiền phí vệ sinh hằng ngày lên đến 8 triệu đồng/ngày (2.000 đồng/lượt đi vệ sinh), việc chỉ định thầu khai thác nhà vệ sinh công cộng và trích nguồn thu từ phí sử dụng dịch vụ nhà vệ sinh công cộng để nộp ngân sách trong giai đoạn vừa qua là chưa phù hợp, chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Sẽ dùng hơn 217 tỉ đồng tiền cho thuê sạp để sửa chữa, nâng cấp chợ

Cũng tại buổi làm việc, bà Nguyễn Huỳnh Trang cũng cho biết, UBND TPHCM đã giao cho UBND quận 5 khắc phục các vấn đề liên quan, các kiến nghị của tiểu thương.

Cụ thể, về nội dung liên quan đến tiền cho thuê sạp tại chợ An Đông, UBND TPHCM yêu cầu UBND quận 5 thực hiện ngay việc công khai số tiền thu, chi từ hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh trong giai đoạn 2012-2016; việc gửi tiền thu được từ việc cho thuê sạp vào ngân hàng và các khoản thu, chi khác theo đúng quy định.

Tạm dừng việc thu tiền cho thuê địa điểm kinh doanh của giai đoạn 2 theo hợp đồng đã ký kết với tiểu thương (đến hết ngày 31-12-2017). Đồng thời, khẩn trương xây dựng bảng giá thuê quầy sạp cho năm năm tiếp theo tại chợ An Đông căn cứ theo Luật Giá, Luật phí và lệ phí trước quí 3-2017, giá cho thuê địa điểm kinh doanh của giai đoạn 2017-2021 được tính trên cơ sở phí quản lý và các khoản phí khác (không bao gồm chi phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chi phí bảo trì cho công tác duy tu, bảo dưỡng hàng năm và sửa chữa đột xuất trong giai đoạn tiếp theo).

Liên quan đến công trình nâng cấp, sửa chữa chợ An Đông, UBND TPHCM yêu cầu UBND quận 5 chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành thẩm tra quyết toán công trình đã hoàn thành trên cơ sở tính đúng, tính đủ theo quy định của Quyết định số 957/2009 của Bộ Xây dựng và đơn giá, định mức xây dựng phù hợp; đồng thời, tổ chức công khai đến tiểu thương chợ An Đông.

UBND TPHCM cũng yêu cầu UBND quận 5 chỉ đạo các đơn vị liên quan sử dụng toàn bộ số tiền thu được nói trên (217.361.303.827 đồng) để tái đầu tư xây dựng “Phương án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ An Đông đến năm 2021”, đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư công, về đấu thầu, về xây dựng, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6-2017.

Đối với công tác khai thác, quản lý nhà vệ sinh công cộng tại chợ An Đông, UBND TPHCM đề nghị UBND quận 5, ban quản lý chợ An Đông phải tổ chức sắp xếp, phân công lại công tác quản lý nhà vệ sinh công cộng; đồng thời, xây dựng phương án thu phí sử dụng nhà vệ sinh công cộng tại chợ An Đông trên cơ sở thu đủ bù chi và có sự đồng tình với tiểu thương.

Ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 cho biết UBND quận 5 sẽ công khai số tiền thu, chi từ hợp đồng thuê trong giai đoạn 2012-2016. Ông Huy cũng khẳng định toàn bộ số tiền hơn 217 tỉ đồng thu được sẽ được sử dụng để tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa chợ An Đông đến năm 2021.

Ông Huy cũng cho biết sẽ ngừng việc thu tiền cho thuê địa điểm kinh doanh trong giai đoạn 2 theo hợp đồng đã ký kết với tiểu thương. Riêng giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ An Đông được thực hiện theo Luật Phí ban hành ngày 25-11-2015.

Còn về công trình nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, nhà vệ sinh, điện động lực, UBND quận 5 đã chỉ đạo tiến hành thẩm tra, quyết toán theo quy định. Chậm nhất tháng 8-2017 sẽ tổ chức công khai đến các tiểu thương tại chợ.

Theo ông Huy, UBND quận 5 sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức sắp xếp, phân công lại công tác quản lý nhà vệ sinh công cộng. Ban quản lý chợ An Đông xây dựng, trình UBND quận 5 phương án thu phí sử dụng nhà vệ sinh công cộng tại chợ trên cơ sở thu đủ bù chi và có sự đồng tình với thương nhân để thực hiện trong tháng 6-2017.