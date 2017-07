Tình trạng xây dựng không phép trên địa bàn thành phố không chỉ diễn biến phức tạp tại huyện Bình Chánh, mà còn có chiều hướng gia tăng ở hai huyện Củ Chi và Cần Giờ.

Phá dỡ nhà xây dựng không phép, sai phép tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Ảnh: Tràng Dương/TTXVN

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết như vậy tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2017 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 28/7.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, vi phạm trong hoạt động xây dựng gia tăng tại các địa phương trên tương đồng với thời gian diễn ra cơn “sốt” đất vừa qua tại các địa bàn.

Để ngăn chặn tình trạng này, thanh tra Sở Xây dựng và thanh tra các quận, huyện cần tăng cường sự phối hợp, tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng... Đặc biệt, ngay trong quý 3/2017, Sở Xây dựng thành phố sẽ ban hành bộ quy tắc ứng xử của Thanh tra xây dựng nhằm chấn chỉnh một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Ông Tuấn cho biết thêm, quan điểm của Sở là xử lý những công trình vi phạm theo đúng quy định, khách quan, công khai và sẽ không có chuyện hợp thức hóa hay bao che cho sai phạm. Khi phát hiện thanh tra viên, công chức vi phạm, kể cả lãnh đạo Sở vi phạm thì chúng tôi cũng xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Theo báo cáo của UBND thành phố về kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, trong 7 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 12.223 lượt công trình xây dựng và phát hiện 361 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng (tăng 20,7% so với cùng kỳ); trong đó xây dựng không phép là 158 trường hợp (tăng 21,5% so với cùng kỳ) và xây dựng sai phép là 129 trường hợp (tăng 31,63% so với cùng kỳ), còn lại là các hành vi như: thi công không che chắn, để vật liệu không đúng nơi quy định; gây hư hỏng, nứt, lún các công trình lân cận...

Anh Tuấn (TTXVN)