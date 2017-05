Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, Trung tâm Cấp cứu 115 (TP. Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận 6.500 trường hợp bệnh nhân cấp cứu tai nạn, trong đó có 825 bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Theo tin tức đăng tải trên báo Người Đưa Tin, trong 4 ngày từ 29/4 đến ngày 2/5, TP. Hồ Chí Minh có 38.866 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Trong đó, tổng số khám cấp cứu tai nạn lên tới 6.534 bệnh nhân. Tai nạn giao thông 825 bệnh nhân, tai nạn sinh hoạt 769, đả thương 174 bệnh nhân, ngộ độc an toàn thực phẩm có 37 bệnh nhân và các nguyên nhân khác chiếm 4.729 bệnh nhân.

Tổng số phải nhập viện là 5.122 bệnh nhân, tổng sổ phẫu thuật 1.012 bệnh nhân, trong đó có 25 bệnh nhân tử vong (6 ca tử vong do tai nạn giao thông) và 11 ca chấn thương sọ não .

Trong 4 ngày nghỉ lễ có 825 người cấp cứu vì tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Báo Infonet đưa tin, tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 28/4 đến 10h ngày 2/5 đã tiếp nhận hơn 330 ca cấp cứu do tai nạn mà nguyên nhân chủ yếu đều do tai nạn xe máy. Bệnh nhân nhập viện do đánh nhau cũng có biến động, riêng đánh nhau và sử dụng vật bén nhọn đã có 23 ca nhập viện.

Tại Bệnh viện quận Thủ Đức, số ca cấp cứu do tai nạn lên đến 379 ca kể từ ngày 29/4 đến ngày 1/5. Riêng ngày 30/4 có 7 trận đả thương nhập viện, một người tử vong.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tính từ 29/4 đến 2/5, bệnh viện tiếp nhận 324 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó 242 ca chấn thương sọ não, 44 ca tai nạn sinh hoạt, 19 ca tử vong hoặc bệnh nặng xin về. So với cùng kỳ năm 2016, số lượt bệnh nhân vào cấp cứu, số ca tai nạn giao thông và chấn thương sọ não đều tăng.

