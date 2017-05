Online – Ngày 5-5, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh, chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Chỉ huy hình ảnh và an ninh. Việc đưa Trung tâm vào hoạt động nhằm phục vụ công tác giám sát an toàn, an ninh công cộng; giám sát chuyên sâu với các mục tiêu trọng điểm; lưu trữ thông tin làm nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ công tác điều tra, phòng chống tội phạm…

Theo dõi, giám sát trực tiếp qua hình ảnh tại Trung tâm Chỉ huy hình ảnh và an ninh quận 12. Trung tâm Chỉ huy hình ảnh và an ninh Công an quận 12 do Viettel TP Hồ Chí Minh (Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội) thực hiện tư vấn triển khai dự án. Trung tâm Chỉ huy có 12 màn hình lớn, có thể quan sát các vị trí trên địa bàn các phường, có thể phân nhóm theo chức năng khu vực, trục tuyến giao thông, các điểm nóng… được bảo mật về hình ảnh, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống website, phần mềm khác để phục vụ các nhu cầu quản lý giao thông, quản lý môi trường, giám sát tình hình an ninh trật tự và có khả năng mở rộng hệ thống. Ngoài ra Trung tâm còn có hệ thống máy tính để bàn để theo dõi, trích xuất hình ảnh, qua đó yêu cầu các lực lượng chức năng xử lý trực tiếp các tình huống xảy ra. Dự án Trung tâm Chỉ huy hình ảnh và an ninh Công an quận 12 được triển khai qua 3 giai đoạn. Hiện nay, kết thúc giai đoạn 1 và đưa vào vận hành Trung tâm có tổng số 518 camera, được lắp đặt trên địa bàn 11 phường và các khu vực trọng yếu. Trong giai đoạn 2 dự án sẽ lắp đặt camera tại các điểm nóng về an ninh trật tự và giao thông (tích hợp việc xử lý vi phạm giao thông, kiểm soát tốc độ phương tiện… qua việc trích xuất hình ảnh camera…) và giai đoạn 3 sẽ phủ kín việc lắp đặt giám sát trên toàn địa bàn quận với khoảng 2.000 camera. Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG