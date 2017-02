Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ ngày 28/2, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh và hiện ở mức cao theo kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch.

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn), đỉnh triều cao nhất ngày 28/2 là 1,52m, dự báo ngày 1/3 đỉnh triều có khả năng lên 1,54m (cao hơn báo động 3 là 0,04m). Với triều cường vượt mức báo động 3, nhiều vùng trũng thấp ven sông, rạch tại TP Hồ Chí Minh có khả năng bị ngập sâu.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đặc biệt là Quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân và các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn cần chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý đê nhân dân tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều để kịp thời tu sửa, gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp, xử lý ngay các trường hợp cửa cống ngăn triều bị kê kích, kẹt rác dẫn đến không đảm bảo vận hành ngăn triều theo thiết kế.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh đề nghị các lực lượng chức năng chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cống ngăn triều, trạm bơm; chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra. Với các tuyến đường ngập do triều cường, các lực lượng cần cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, tổ chức lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)